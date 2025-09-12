İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a tutuklama talebi

12 Eylül 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 21:29 Güncelleme: 12.09.2025 21:57
Tutuklu ve görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında da hakkında tutuklanması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "terör" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 6 aydır olan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında bugün savcılığa ifade verdi.

Savcılığa SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) yöntemiyle bağlanarak ifade veren Şahan, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi.

Şahan İBB "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutukluydu. İlk kez "yolsuzluk" soruşturmasına dahil edildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "terör" davasından tahliye kararı alsa da "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" soruşturması kapsamında da tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamamıştı.

