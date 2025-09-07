07 Eylül 2025, Pazar
HAVA DURUMU | Meteorolojiden 14 ile kuvvetli yağış uyarısı! Şemsiyesiz adım atmayın | 7-11 Eylül 2025

HAVA DURUMU | Meteorolojiden 14 ile kuvvetli yağış uyarısı! Şemsiyesiz adım atmayın | 7-11 Eylül 2025

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2025 06:52 Güncelleme: 07.09.2025 06:55
HAVA DURUMU | Meteorolojiden 14 ile kuvvetli yağış uyarısı! Şemsiyesiz adım atmayın | 7-11 Eylül 2025

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava durumu raporunu yayınladı. MGM'den yapılan tahminlerde bugün 14 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı da geldi. 5 günlük haritalı tahmine göre ise yağışların perşembe (11 Eylül) gününe kadar bölge bölge etkili olacağı bildirildi. İşte Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Karaman haric), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Denizli'nin doğusu, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop, Ordu, Tokat, Osmaniye ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Karabük, Çankırı, Kastamonu çevreleri ve Ankara'nın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olması bekleniyor.

MGM, Türkiye genelinde 14 il başta olmak üzere birçok bölge için yağış uyarısı yaptı. (A Haber arşiv)MGM, Türkiye genelinde 14 il başta olmak üzere birçok bölge için yağış uyarısı yaptı. (A Haber arşiv)

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli(40 - 60 km / saat) esmesi bekleniyor.

7-11 Eylül 2025 Türkiye Geneli Hava Durumu (MGM)7-11 Eylül 2025 Türkiye Geneli Hava Durumu (MGM)

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Karabük Çankırı, Kastamonu çevreleri ve Ankara'nın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgar, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

Marmara'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. (A Haber arşiv)Marmara'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. (A Haber arşiv)

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, bölgenin güneyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege bölgesinde bugün hava parçalı zamanla çok bulutlu olacak. (A Haber arşiv)Ege bölgesinde bugün hava parçalı zamanla çok bulutlu olacak. (A Haber arşiv)

EGE
Parçalı zamanla çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Denizli'nin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 32°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

Akdeniz'de bugün hava parçalı zamanla çok bulutlu olacak. (A Haber arşiv)Akdeniz'de bugün hava parçalı zamanla çok bulutlu olacak. (A Haber arşiv)

AKDENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Göller Yöresi, Antalya'nın iç kesimleri, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 33°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 16°C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu'da hava parçalı zamanla çok bulutlu geçecek. (A Haber arşiv)İç Anadolu'da hava parçalı zamanla çok bulutlu geçecek. (A Haber arşiv)

İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevreleri ile Ankara'nın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Karadeniz'de hava parçalı zamanla çok bulutlu olacak. (A Haber arşiv)Karadeniz'de hava parçalı zamanla çok bulutlu olacak. (A Haber arşiv)

BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin(Zonguldak ve Bartın hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAVA DURUMU | Meteorolojiden 14 ile kuvvetli yağış uyarısı! Şemsiyesiz adım atmayın | 7-11 Eylül 2025

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Samsun ve Amasya hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

ARTVİN °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'da hava az bulutlu ve açık olacak. (A Haber arşiv)Doğu Anadolu'da hava az bulutlu ve açık olacak. (A Haber arşiv)

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu'da havanın bugün az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)Güneydoğu Anadolu'da havanın bugün az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU | Meteorolojiden 14 ile kuvvetli yağış uyarısı! Şemsiyesiz adım atmayın | 7-11 Eylül 2025 HAVA DURUMU | Meteorolojiden 14 ile kuvvetli yağış uyarısı! Şemsiyesiz adım atmayın | 7-11 Eylül 2025 HAVA DURUMU | Meteorolojiden 14 ile kuvvetli yağış uyarısı! Şemsiyesiz adım atmayın | 7-11 Eylül 2025
