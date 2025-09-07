HAVA DURUMU | Meteorolojiden 14 ile kuvvetli yağış uyarısı! Şemsiyesiz adım atmayın | 7-11 Eylül 2025

7-11 Eylül 2025 Türkiye Geneli Hava Durumu (MGM)

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Karabük Çankırı, Kastamonu çevreleri ve Ankara'nın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgar, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU