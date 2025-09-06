Asrın felaketinden asrın seferberliğine! Başkan Erdoğan 300 bininci konutun anahtarını teslim edecek
Kahramanmaraş'ta 2023 yılında meydana gelen çifte deprem felaketinin ardından 11 ilde yaraları sarma çalışmaları devam ederken, bugün Malatya'da düzenlenecek törende Başkan Erdoğan 300 bininci konutun anahtarını teslim edecek.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede afet konutlarının inşası devam ediyor. Bugün Malatya'da düzenlenecek törende, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 300 bininci konutun anahtarını teslim edecek.
Ayrıca törende yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak. Aralıksız süren inşaatlar ile bölgede haziran ayından bu yana 54 bin 200 konut daha tamamlandı. Malatya'da bugün "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" sloganıyla düzenlenecek törenle 300 bininci konut teslim edilecek.
3 İLE BAĞLANILACAK
Törende Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a canlı bağlantılar yapılarak hak sahibi vatandaşlara anahtarları verilecek. Ayrıca törende 1.5 milyar TL yatırımla yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak. Böylece yapımı tamamlanan okul sayısı 56'ya yükselecek. Deprem bölgesinde bin 360 derslikli 85 okulun daha yeniden inşası, 48 derslikli 6 okulun da güçlendirme çalışmaları devam ediyor.
304 BİN 836 BAĞIMSIZ BÖLÜM
Törende 43 bin 727 konut, 4 bin 69 iş yeri, 6 bin 404 köy evi olmak üzere toplam 54 bin 200 bağımsız bölüm daha teslim edilecek. Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 249 bin 824'ü konut, 8 bin 907'si iş yeri ve 46 bin 105'i köy evi olmak üzere toplam 304 bin 836'ya yükselecek.
YIL SONUNA KADAR 452 BİN KONUT
Deprem bölgesindeki 11 ilde bu yılın sonuna kadar 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesiyle birlikte çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.
