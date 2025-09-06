Asrın felaketinden asrın seferberliğine! Başkan Erdoğan 300 bininci konutun anahtarını teslim edecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede afet konutlarının inşası devam ediyor. Bugün Malatya'da düzenlenecek törende, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 300 bininci konutun anahtarını teslim edecek.

Ayrıca törende yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak. Aralıksız süren inşaatlar ile bölgede haziran ayından bu yana 54 bin 200 konut daha tamamlandı. Malatya'da bugün "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" sloganıyla düzenlenecek törenle 300 bininci konut teslim edilecek.