Başkan Erdoğan’dan MYK’da Terörsüz Türkiye mesajı: Odak kaymasına müsaade etmemek gerek

ENFLASYON SEPETİNİN YÜZDE 55'İ GIDA ULAŞTIRMA VE KİRA FİYATLARI



Sabah'ın haberine göre Toplantıda ekonomik sorunlar da değerlendirildi. Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi gelir gruplarına göre vatandaşın maaşının ne kadarını temel ihtiyaçlara ne kadarına kiraya vb. ihtiyaçlarına harcadığına yönelik kapsamlı bir sunum yaptı. Gıda ulaştırma ve kira fiyatlarının enflasyon sepetinin yüzde 55'ini oluşturduğu tespiti yapıldı. Bu fiyatlardaki hareketliliğin, hissedilen enflasyonu hızlı etkilediği belirtildi. Gelir seviyesi düşük kesimlerin bu değişimleri daha sert hissettiği kaydedildi. Et fiyatlarına dikkat çekildi.