Kentsel dönüşümde AK Parti farkı! CHP zihniyetine öfke büyük
Hatay'da, kentin CHP'li ve İYİ partili siyasetçileri Bakan Kurum'a deprem konutları için yürütülen aralıksız çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. Ankara Mamak'ta ise CHP'li belediyenin 5 bin konut sözü vererek başlattığı kentsel dönüşüm çalışmasında 418 konut yapabilmesi mağdurları isyan ettirdi.
Hatay'da yerel yöneticilerle yapılan koordinasyon toplantısı dikkat çekici konuşmalara sahne oldu.
"ÇOK DOĞRU HİZMETLER"
Toplantıda söz alan İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Bakan Kurum'a kentteki çalışmalar için teşekkür ederek, "Değerli hizmetlerinizden dolayı Hataylılar adına bu teşekkürü borç biliriz. Gerçekten çok doğru ve düzgün hizmetler yapılıyor" şeklinde konuştu.
"ELLERİNİZE SAĞLIK"
Aynı toplantıda konuşan CHP'li Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün de kentte yaşanan tarihi dönüşümden övgü dolu sözlerle bahsederek, "Mümkün olduğunca bugüne kadar sizlerle uyumlu süreç geçirdik.
Sayın Bakanım emeklerinize sağlık. Hakikaten yüz binlerce konut yapılıyor. Ayrıca tarihi Antakya bölgesi, Uzun Çarşı çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Başkan Özgün, toplantıda yeni yerleşim alanları için çöp konteyneri de talep etti. Murat Kurum da gereğinin yapılması yönünde talimat verdi.
BİTMEYEN KENTSEL DÖNÜŞÜM VATANDAŞI SOKAĞA DÖKTÜ
Ankara Mamak'ta "Dünyanın En Büyük Kentsel Dönüşüm Projesi" sloganıyla başlatılan ve 11 etabı kapsayan dönüşüm çalışması, Yavaş yönetiminde geçen 6 yıla rağmen hâlâ tamamlanamadı.
2019'da göreve gelen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "ilk 5 bin konutu hızla teslim edeceğiz" sözleri ise boşa çıktı. Bugüne kadar sadece 418 daire hak sahiplerine teslim edilirken, 7. etapta kurası çekilen 342 konutun hâlâ tamamlanmadığı görüldü.
Dostlar, Araplar, Boğaziçi, Şahapgürler, Küçük Kayaş ve Büyük Kayaş mahallelerinde ise tek bir inşaata dahi başlanmadı. 50 binden fazla vatandaş evine kavuşmayı beklerken, kira yardımları piyasa koşullarının çok altında kaldı.
Evlerine kavuşamadan hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, ABB'nin sessizliği "Yavaş bu projeyi bitirme iradesini kaybetti" yorumlarına yol açtı. Hak sahipleri, yıllar boyunca sürekli oyalanmaktan ve belirsizlik içinde yaşamaktan yorulduklarını vurguladı.
Mağdurlardan Selçuk Gökay, Mansur Yavaş'ın 2019'da verdiği sözleri hatırlatarak sert eleştirilerde bulundu: Başkan Yavaş, göreve geldiğinde ilk 5 bin konutu hızla teslim edeceğini açıklamıştı. Şantiyeler boş, binalar çürümeye terk edilmiş durumda...
Vatandaşlar,"12 bin TL kira yardımıyla geçinmemizi istiyorlar ama bugün Ankara'da bu paraya ev bulmak imkânsız. Emekliler kiralarını ödeyemiyor. Yıllardır sürüncemede bırakıldık, 50 binden fazla vatandaş mağdur durumda.
Birçok hak sahibi evine kavuşamadan hayatını kaybetti." dedi. ABB önünde yapılan basın açıklamasında "Mansur Yavaş'ın bu projeyi tamamlama imkânı ve iradesi kalmamıştır" denildi.
