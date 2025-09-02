Gazze'yi "Yeniden İnşa" adı altında ABD vesayeti: Gazze'de inşa bahanesiyle soykırım mı yapılmak hedefleniyor?

A Haber ekranlarına konuk olan Gazeteci Mete Sohtaoğlu, TRUST belgesinin perde arkasını anlattı (Ekran görüntüsü)

"BU PLAN ÇOK AKTÖRLÜ BİR YAPI TARAFINDAN DESTEKLENİYOR"

Bu süreçte hedef, yalnızca toprağın kontrolü değil; Gazze'nin Batılı aktörler tarafından sosyo-politik ve ekonomik açıdan dönüştürülmesi. Plan, Tony Blair Enstitüsü'nün danışmanlığında hazırlanmış olup yalnızca İsrail veya ABD'nin değil; sivil toplum kuruluşları ve düşünce kuruluşlarının da dahil olduğu çok aktörlü bir yapı tarafından destekleniyor.

Plan kapsamında "Dijital Filistin" adlı yeni bir yapı öngörülüyor. Ayrıca, İsrail'in, Filistinlilere ülkeyi terk etmeleri karşılığında havalimanında 10 bin dolar teklif ettiği belirtiliyor. Ancak bu teklif, gönüllü bir tahliyeyi değil; zorunlu göçü, yani modern bir "tehcir"i ifade ediyor. Bu planın arkasında ise iki İsrail vatandaşı Yahudi iş insanının olduğu belirtiliyor.