Gazze'yi "Yeniden İnşa" adı altında ABD vesayeti: Gazze'de inşa bahanesiyle soykırım mı yapılmak hedefleniyor?
Washington Post gazetesi, Gazze'de İsrail saldırıları sonrasında bölgenin statüsüne ilişkin Trump yönetiminin üzerinde çalıştığı 38 sayfalık “Gazze Yeniden İnşa, Ekonomik İvme ve Dönüşüm Mütevelliyeti (TRUST)” başlıklı belgenin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. A Haber ekranlarına konuk olan Gazeteci Mete Sohtaoğlu, TRUST belgesinin perde arkasını anlattı.
Washington Post gazetesi, Gazze'de İsrail saldırıları sonrasında bölgenin statüsüne ilişkin Trump yönetiminin üzerinde çalıştığı 38 sayfalık "Gazze Yeniden İnşa, Ekonomik İvme ve Dönüşüm Mütevelliyeti (TRUST)" başlıklı belgenin detaylarını kamuoyu ile paylaştı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar sonucunda binlerce masum Filistinli hayatını kaybetti. Washington Post, yaşanan insanlık dramına rağmen İsrail'e desteğini her koşulda sürdüren ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş sonrası Gazze planının ayrıntılarını ortaya koydu.
Gazetede yayımlanan plana göre, Gazze'de ABD vesayetinde bir tatil merkezi kurulması ve bölge nüfusunun tamamının belirli bir ücret karşılığında "gönüllü" olarak başka bölgelere yerleştirilmesi öngörülüyor. Plan, Trump yönetiminin bölgeyi en az 10 yıl boyunca yönetmesi gerektiği görüşüne dayanıyor. Ayrıca, Gazze'nin turistik bir merkez ve ileri teknoloji üretim bölgesi haline getirilmesi hedefleniyor.
A Haber ekranlarına konuk olan Gazeteci Mete Sohtaoğlu, TRUST belgesinin perde arkasını anlattı.
Gazeteci Mete Sohtaoğlu'nun yaptığı değerlendirmede öne çıkan satırlar şöyle:
"Washington Post tarafından yayımlanan 38 sayfalık belgeye göre, Gazze'nin boşaltılmasının ardından bölgede hangi aktörlerin ne rol üstleneceği ayrıntılı şekilde planlanmış. Belgede, hangi şirketlerin nerede görev alacağı, sponsorluk süreçleri ve sahada görev yapacak sekiz güvenlik şirketinin sorumluluk alanlarına kadar birçok detay yer alıyor. Plan kapsamında 1,8 milyar dolarlık bir yatırımla, toplam 12,9 milyar dolarlık bir paralı asker organizasyonu kurulması öngörülüyor. Bu paralı askerlerin bağlı oldukları şirketler de belgede açıkça belirtilmiş. Söz konusu planın sahadaki uygulamalarının ise İsrail ve ABD iş birliğiyle yürütülmesi planlanıyor.
"BU PLAN ÇOK AKTÖRLÜ BİR YAPI TARAFINDAN DESTEKLENİYOR"
Bu süreçte hedef, yalnızca toprağın kontrolü değil; Gazze'nin Batılı aktörler tarafından sosyo-politik ve ekonomik açıdan dönüştürülmesi. Plan, Tony Blair Enstitüsü'nün danışmanlığında hazırlanmış olup yalnızca İsrail veya ABD'nin değil; sivil toplum kuruluşları ve düşünce kuruluşlarının da dahil olduğu çok aktörlü bir yapı tarafından destekleniyor.
Plan kapsamında "Dijital Filistin" adlı yeni bir yapı öngörülüyor. Ayrıca, İsrail'in, Filistinlilere ülkeyi terk etmeleri karşılığında havalimanında 10 bin dolar teklif ettiği belirtiliyor. Ancak bu teklif, gönüllü bir tahliyeyi değil; zorunlu göçü, yani modern bir "tehcir"i ifade ediyor. Bu planın arkasında ise iki İsrail vatandaşı Yahudi iş insanının olduğu belirtiliyor.
"GAZZE'DE TEKNOKRASİ MODELİ YAPILMASI HEDEFLENİYOR"
İsrail ordusunun ise 1-2 hafta içinde Gazze'ye yönelik kapsamlı bir saldırı hazırlığında olduğu bildiriliyor. ABD yönetimi, Gazze'deki işgalin uzun sürmesini istemediğinden, bölgede daha önce gündeme gelen "teknokrasi hükümet" modelinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu hükümetin, İsrail tarafından "zararsız" olarak değerlendirilen Filistinlilerden oluşturulması planlanıyor.
Güvenliğin sağlanması amacıyla ise ABD merkezli 859 özel güvenlik şirketinin Gazze'de konuşlandırılması öngörülüyor. Bu şirketlerin, uluslararası hukuka aykırı biçimde paralı asker statüsünde faaliyet göstermesi planlanıyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ağızda dağılan kıyır kıyır kandil simidi tarifi: Mahlepli ve mahlepsiz en kolay yöntem
- Mevlid Kandili’nde hangi zikir ve tesbihler çekilir? Tesbih namazı nasıl kılınır?
- Mevlid Kandili’nde oruç tutmak farz mı, nasıl niyet edilir? Oruç ne zaman tutulmalı?
- Hacet namazı kaç rekat? Mevlid Kandili’nde hacet namazı nasıl kılınır, hangi sureler okunur? Diyanet açıkladı
- "Aşk ve Gözyaşı"ndan yeni tanıtım! Bazı hikayeler yeniden yazıldığında, ilkinden bile güzel olur
- Gözleri KaraDeniz ne zaman, konusu nedir? Gözleri KaraDeniz’in başrolleri karakterlerini anlattı! İşte ilk bölüm fragmanı
- Adli tatil ne zaman bitiyor? 2025-2026 yargı yılı başladı mı? Yeni adli yıl çalışma takvimi
- Engelli çocuğu bulunan annelere erken emeklilik: Kimler bu haktan yararlanabilir, şartlar neler? Başvuru süreci nasıl işliyor?
- Optik illüzyon testi: 12 saniyede 2 kedi arasındaki 3 farkı bulabilir misin?
- Mandıra Filozofu nerede çekildi, konusu nedir? Mandıra Filozofu oyuncu kadrosunda kimler var?
- Filenin Sultanları çeyrek final yolunda! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
- EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | TEFE-ÜFE zam oranları belli oldu mu: Konut, iş yeri kiraları yüzde kaç artacak?