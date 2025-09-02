02 Eylül 2025, Salı
Gazze'yi "Yeniden İnşa" adı altında ABD vesayeti: Gazze'de inşa bahanesiyle soykırım mı yapılmak hedefleniyor?

Giriş: 02.09.2025 00:56 Güncelleme: 02.09.2025 00:59
Washington Post gazetesi, Gazze'de İsrail saldırıları sonrasında bölgenin statüsüne ilişkin Trump yönetiminin üzerinde çalıştığı 38 sayfalık “Gazze Yeniden İnşa, Ekonomik İvme ve Dönüşüm Mütevelliyeti (TRUST)” başlıklı belgenin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. A Haber ekranlarına konuk olan Gazeteci Mete Sohtaoğlu, TRUST belgesinin perde arkasını anlattı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar sonucunda binlerce masum Filistinli hayatını kaybetti. Washington Post, yaşanan insanlık dramına rağmen İsrail'e desteğini her koşulda sürdüren ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş sonrası Gazze planının ayrıntılarını ortaya koydu.

Gazetede yayımlanan plana göre, Gazze'de ABD vesayetinde bir tatil merkezi kurulması ve bölge nüfusunun tamamının belirli bir ücret karşılığında "gönüllü" olarak başka bölgelere yerleştirilmesi öngörülüyor. Plan, Trump yönetiminin bölgeyi en az 10 yıl boyunca yönetmesi gerektiği görüşüne dayanıyor. Ayrıca, Gazze'nin turistik bir merkez ve ileri teknoloji üretim bölgesi haline getirilmesi hedefleniyor.

GAZZE'Yİ "YENİDEN İNŞA" ADI ALTINDA ABD VESAYETİ

Gazeteci Mete Sohtaoğlu'nun yaptığı değerlendirmede öne çıkan satırlar şöyle:

"Washington Post tarafından yayımlanan 38 sayfalık belgeye göre, Gazze'nin boşaltılmasının ardından bölgede hangi aktörlerin ne rol üstleneceği ayrıntılı şekilde planlanmış. Belgede, hangi şirketlerin nerede görev alacağı, sponsorluk süreçleri ve sahada görev yapacak sekiz güvenlik şirketinin sorumluluk alanlarına kadar birçok detay yer alıyor. Plan kapsamında 1,8 milyar dolarlık bir yatırımla, toplam 12,9 milyar dolarlık bir paralı asker organizasyonu kurulması öngörülüyor. Bu paralı askerlerin bağlı oldukları şirketler de belgede açıkça belirtilmiş. Söz konusu planın sahadaki uygulamalarının ise İsrail ve ABD iş birliğiyle yürütülmesi planlanıyor.

"BU PLAN ÇOK AKTÖRLÜ BİR YAPI TARAFINDAN DESTEKLENİYOR"

Bu süreçte hedef, yalnızca toprağın kontrolü değil; Gazze'nin Batılı aktörler tarafından sosyo-politik ve ekonomik açıdan dönüştürülmesi. Plan, Tony Blair Enstitüsü'nün danışmanlığında hazırlanmış olup yalnızca İsrail veya ABD'nin değil; sivil toplum kuruluşları ve düşünce kuruluşlarının da dahil olduğu çok aktörlü bir yapı tarafından destekleniyor.

Plan kapsamında "Dijital Filistin" adlı yeni bir yapı öngörülüyor. Ayrıca, İsrail'in, Filistinlilere ülkeyi terk etmeleri karşılığında havalimanında 10 bin dolar teklif ettiği belirtiliyor. Ancak bu teklif, gönüllü bir tahliyeyi değil; zorunlu göçü, yani modern bir "tehcir"i ifade ediyor. Bu planın arkasında ise iki İsrail vatandaşı Yahudi iş insanının olduğu belirtiliyor.

"GAZZE'DE TEKNOKRASİ MODELİ YAPILMASI HEDEFLENİYOR"

İsrail ordusunun ise 1-2 hafta içinde Gazze'ye yönelik kapsamlı bir saldırı hazırlığında olduğu bildiriliyor. ABD yönetimi, Gazze'deki işgalin uzun sürmesini istemediğinden, bölgede daha önce gündeme gelen "teknokrasi hükümet" modelinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu hükümetin, İsrail tarafından "zararsız" olarak değerlendirilen Filistinlilerden oluşturulması planlanıyor.

Güvenliğin sağlanması amacıyla ise ABD merkezli 859 özel güvenlik şirketinin Gazze'de konuşlandırılması öngörülüyor. Bu şirketlerin, uluslararası hukuka aykırı biçimde paralı asker statüsünde faaliyet göstermesi planlanıyor."

