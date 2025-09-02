Gazze'yi "Yeniden İnşa" adı altında ABD vesayeti

02 Eylül 2025, Salı

Giriş: 02.09.2025 00:52
Güncelleme:02.09.2025 00:52
Washington Post gazetesi, Gazze'de İsrail saldırıları sonrasında bölgenin statüsüne ilişkin Trump yönetiminin üzerinde çalıştığı 38 sayfalık “Gazze Yeniden İnşa, Ekonomik İvme ve Dönüşüm Mütevelliyeti (TRUST)” başlıklı belgenin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. A Haber ekranlarına konuk olan Gazeteci Mete Sohtaoğlu, TRUST belgesinin perde arkasını anlattı.
