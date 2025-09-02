02 Eylül 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Gazze'yi "Yeniden İnşa" adı altında ABD vesayeti
Washington Post gazetesi, Gazze'de İsrail saldırıları sonrasında bölgenin statüsüne ilişkin Trump yönetiminin üzerinde çalıştığı 38 sayfalık “Gazze Yeniden İnşa, Ekonomik İvme ve Dönüşüm Mütevelliyeti (TRUST)” başlıklı belgenin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. A Haber ekranlarına konuk olan Gazeteci Mete Sohtaoğlu, TRUST belgesinin perde arkasını anlattı.