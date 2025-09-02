“Özgür Özel istifaya hazırlanıyor” iddiası

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi ve yönetime Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap getirildi. Özgür Özel'in bu durum sonrası istifa edeceği yönünde bir takım iddialar ortaya atıldı. A Haber canlı yayınına katılan A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaaoğlu "Bugün istifa konusu Genel Merkez’de de konuşuldu ancak bunun siyasi olarak yanlış olacağı değerlendirmesi yapıldı. Çünkü Özel dedi ki 'mutlak butlan kararı çıkarsa kolumu keserim, çıkmayacak böyle bir karar" dedi. Bunun öncesinde istifa etmesi mutlak butlan kararının çıkacağının en net göstergesi olacak ve böyle bir şeyi kabullenmiş olacak daha doğrusu. O nedenle böyle bir kararı almayacağı ifade ediliyor. " dedi.