02 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları “Özgür Özel istifaya hazırlanıyor” iddiası
Özgür Özel istifaya hazırlanıyor iddiası

“Özgür Özel istifaya hazırlanıyor” iddiası

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2025 22:52
İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi ve yönetime Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap getirildi. Özgür Özel'in bu durum sonrası istifa edeceği yönünde bir takım iddialar ortaya atıldı. A Haber canlı yayınına katılan A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaaoğlu "Bugün istifa konusu Genel Merkez’de de konuşuldu ancak bunun siyasi olarak yanlış olacağı değerlendirmesi yapıldı. Çünkü Özel dedi ki 'mutlak butlan kararı çıkarsa kolumu keserim, çıkmayacak böyle bir karar" dedi. Bunun öncesinde istifa etmesi mutlak butlan kararının çıkacağının en net göstergesi olacak ve böyle bir şeyi kabullenmiş olacak daha doğrusu. O nedenle böyle bir kararı almayacağı ifade ediliyor. " dedi.
Özgür Özel istifaya hazırlanıyor iddiası
CHP’de İstanbul kararı kurultay için emsal olur mu?
CHP'de İstanbul kararı kurultay için emsal olur mu?
Özel, yargıyı etkileyecek beyandan kaçınmalı
"Özel, yargıyı etkileyecek beyandan kaçınmalı"
Savaş baronları kaybedecek
"Savaş baronları kaybedecek"
CHP’yi CHP’liler yönetecek
"CHP'yi CHP'liler yönetecek"
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor! Son kulis bilgileri A Haber’de
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor! Son kulis bilgileri A Haber'de
Özgür Özel istifaya hazırlanıyor iddiası
“Özgür Özel istifaya hazırlanıyor” iddiası
Kılıçdaroğlu-Tekin İttifakı mı?
Kılıçdaroğlu-Tekin İttifakı mı?
CHP konusu MYK gündemimize gelmedi
“CHP konusu MYK gündemimize gelmedi”
Terörsüz Türkiye için PKK’nın tüm yapıları silah bırakmalı
"Terörsüz Türkiye için PKK’nın tüm yapıları silah bırakmalı”
Savunma sanayimiz geldiği nokta gurur verici
“Savunma sanayimiz geldiği nokta gurur verici”
Çelik’ten Gazze’deki katliamlara tepki
Çelik'ten Gazze’deki katliamlara tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten MYK sonrası net mesaj!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK sonrası net mesaj!
Daha Fazla Video Göster