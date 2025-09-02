CHP’de İstanbul kararı kurultay için emsal olur mu?

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi ve yönetime Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap getirildi. Gazeteci Ekrem Kızıltaş A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede "Son yapılan kurultay akla geldiğinde Özel ve Kılıçdaroğlu arasındaki farkı düşündüğümüz düşük bir fark var ilk turda, dolayısıyla bu rakam çok ciddi rakam. Bunun iptal edilmesi büyük ihtimalle kurultayın iptal edilmesi anlamına da gelebilir. " dedi.

