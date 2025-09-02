Kılıçdaroğlu-Tekin İttifakı mı?

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verirken yeni yönetime ise Yönetime Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap getirildi. CHP'deki bu durum sonrası gözler 15 Eylül'e çevrilmişken Özgür Özel'in istifası ise kulislerde konuşulmaya başladı. Sürece ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Bülent Erandaç "Doğrudan doğruya Gürsel Tekin CHP İl kongresini yapacak demektir. Bu aynı zamanda büyük kongre ile de bağlantılı. Bütün bu olayların merkezi İstanbul İl Kongresi’dir. İstanbul İl Kongresi’ni Ekrem İmamoğlu almak zorundaydı çünkü Kemal Bey garanti şekilde ilerliyordu." dedi.