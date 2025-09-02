CHP il yönetimi neden görevden alındı? Olağanüstü toplantıdan ne karar çıkacak?

CHP İstanbul İl Kongresi’nde usulsüzlük yapıldığı iddialarını haklı bulan mahkeme, mevcut İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırdı. Kararın ardından partinin en kritik il teşkilatının başına Gürsel Tekin ve ekibi kayyum olarak atandı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında, “Görevden uzaklaştırılan il başkanı binaya gidiyor, aynı saatlerde Gürsel Tekin’in de oraya gelmesi bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi’ni artık gerçek CHP’liler yönetecek mesajı verdi.” ifadeleriyle gelişmeleri aktardı.

