TBMM’ye 6 milletvekili hakkında 11 dokunulmazlık dosyası sevk edildi

Meclis Başkanlığına ulaşan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a havale edildi.

4 PARTİDEN 11 DOKUNULMAZLIK DOSYASI

Dokunulmazlık dosyaları gönderilen milletvekilleri arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık bulunuyor. Böylelikle adı geçen isimlerin yer aldığı 11 dosya Karma Komisyon'a gönderildi.

Dosyaların dağılımına göre, Özgür Özel hakkında 4, Cemal Enginyurt ve Ahmet Şık hakkında ise 2'şer dosya bulunuyor.