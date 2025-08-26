CHP belediyeciliğinde çevre katliamı! Bakanlık cezayı kesti

Fotoğraf (DHA)

Yapılan tahkikatta, 2018 yılında hayata geçirilen kanalizasyon arıtma ve derin deşarj projesi kapsamında denizin 2 kilometre açığına döşenen boruların, şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle kırıldığı belirlendi. Bu kırık hatlardan geçen kanalizasyon atıklarının doğrudan denize aktığı tespit edildi.