CHP belediyeciliğinde çevre katliamı! Bakanlık cezayı kesti

26.08.2025
CHP belediyeciliğinde çevre katliamı! Bakanlık cezayı kesti

CHP yönetimindeki belediyelerde yaşanan krizler son bulmuyor. Yolsuzluk, su kesintileri, çöp sorunu ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle vatandaşları çileden çıkartan CHP’li belediyeler, bu kez çevre skandalıyla gündemde. CHP yönetimindeki Amasra Belediyesi'nin, kanalizasyon atıklarının doğrudan denize döktüğü ortaya çıktı. Çevre felaketine tepki gösteren vatandaşlar, durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye gelen bakanlık ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan tahkikatın ardından Amasra Belediyesi'ne cezai işlem uygulandı.

Su kesintileri, çöp sorunu ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle vatandaşları çileden çıkartan CHP'li belediyeler, bu kez çevre skandalıyla gündemde. CHP yönetimindeki Amasra Belediyesi'nin kanalizasyon atıklarını arıtmadan doğrudan denize boşalttığı ortaya çıktı.

Çevre felaketine sessiz kalmayan vatandaşlar, durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye giden bakanlık ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.

Yapılan tahkikatta, 2018 yılında hayata geçirilen kanalizasyon arıtma ve derin deşarj projesi kapsamında denizin 2 kilometre açığına döşenen boruların, şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle kırıldığı belirlendi. Bu kırık hatlardan geçen kanalizasyon atıklarının doğrudan denize aktığı tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yaşanan kirlilik nedeniyle Amasra Belediyesi'ne 668 bin 677 lira idari para cezası uyguladı.

