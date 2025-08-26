11 ilde asrın dönüşümü! Deprem bölgesine yatırım yağmuru

Asrın felaketinden görüntü (AA)

İllerde, 2025 yılı şubat ayı itibarıyla yapılan harcamaların toplam tutarı 75 milyar dolara ulaştı. Bu süreçte tüm mali imkanlar seferber edilirken, dış finansman aracılığıyla elde edilen on milyarlarca liralık hibeler de Türkiye'nin dış politikadaki başarısının bir başka başarı nişanesi oldu.

Sabah'ın haberine göre deprem bölgesinde bugüne kadar yapılan dev yatırımlardan bazıları şu şekilde sıralanıyor: