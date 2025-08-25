MKE eski Başkanı İsmet Sayhan casusluk suçundan gözaltında

Sayhan'ın bazı planları ve gizli fiyat bilgilerini sızdırdığı iddia ediliyor (AA)

Makine ve Kimya Endüstrisi, ASSAN'ın ve İsmet Sayhan'ın adının karıştığı, "TSK'nın yıllara sari top mermisi tedarikine ilişkin planlar ve gizli fiyat bilgilerinin sızdırılması" olayıyla ilgili hukuki süreç başlatıldığını duyurmuştu. MKE tarafından yapılan Suç duyurusunun yanı sıra Sayhan'ın suç örgütü kapsamında da faaliyet yürüttüğü belirtildi. İsmet Sayhan'ın evinde ve ofisinde de polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Sayhan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sorgulanacak.