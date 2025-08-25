25 Ağustos 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri MKE eski Başkanı İsmet Sayhan casusluk suçundan gözaltında

MKE eski Başkanı İsmet Sayhan casusluk suçundan gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2025 13:52 Güncelleme: 25.08.2025 09:45
ABONE OL
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan casusluk suçundan gözaltında

Makina Kimya Enstitüsü tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanı Avukat İsmet Sayhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlarından gözaltına alındı. Sayhan’ın evinde ve ofisinde arama yapıldı. Emniyette gözaltında bulunan Sayhan'ın bugün (25 Ağustos) adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski Makine Kimya Endüstrisi (MKE) yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan gözaltına alındı.

CASUSLUKTAN GÖZALTINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski MKE yönetim kurulu başkanı Sayhan'ın suç örgütüyle iltisaklı olduğu tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR
Sayhan, hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından emniyet güçlerince cumartesi günü (23 Ağustos) Ankara'da gözaltına alındı. Şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünden bugün (25 Ağustos) İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

İsmet Sayhan'ın bazı ihalelerle ilgili özel bilgileri WhatsApp'ından paylaştığı görülmüştü. (A Haber arşiv)İsmet Sayhan'ın bazı ihalelerle ilgili özel bilgileri WhatsApp'ından paylaştığı görülmüştü. (A Haber arşiv)

SÖZLEŞMELERİ WHATSAPP'TA PAYLAŞMIŞTI
Makine ve Kimya Endüstrisi'nin bütün süreçlerine hâkim olan eski yönetim kurulu başkanı Avukat İsmet Sayhan, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin şikâyeti üzerine kamu ihalelerinden men edilen ASSAN adlı şirkette avukat olarak görev yapmaya başlamıştı. Avukat İsmet Sayhan, ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı ile yaptığı yazışmanın ekran görüntüsünü yanlışlıkla WhatsApp durumunda paylaşmış, kısa süre içinde fark ederek bu paylaşımı silmişti.

Sayhan'ın bazı planları ve gizli fiyat bilgilerini sızdırdığı iddia ediliyor (AA)Sayhan'ın bazı planları ve gizli fiyat bilgilerini sızdırdığı iddia ediliyor (AA)

PLANLARI VE GİZLİ FİYAT BİLGİLERİNİ SIZDIRDI İDDİASI
Makine ve Kimya Endüstrisi, ASSAN'ın ve İsmet Sayhan'ın adının karıştığı, "TSK'nın yıllara sari top mermisi tedarikine ilişkin planlar ve gizli fiyat bilgilerinin sızdırılması" olayıyla ilgili hukuki süreç başlatıldığını duyurmuştu. MKE tarafından yapılan Suç duyurusunun yanı sıra Sayhan'ın suç örgütü kapsamında da faaliyet yürüttüğü belirtildi. İsmet Sayhan'ın evinde ve ofisinde de polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Sayhan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sorgulanacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan casusluk suçundan gözaltında MKE eski Başkanı İsmet Sayhan casusluk suçundan gözaltında MKE eski Başkanı İsmet Sayhan casusluk suçundan gözaltında

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör