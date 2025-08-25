MKE eski Başkanı İsmet Sayhan casusluk suçundan gözaltında
Makina Kimya Enstitüsü tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanı Avukat İsmet Sayhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlarından gözaltına alındı. Sayhan’ın evinde ve ofisinde arama yapıldı. Emniyette gözaltında bulunan Sayhan'ın bugün (25 Ağustos) adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski Makine Kimya Endüstrisi (MKE) yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan gözaltına alındı.
CASUSLUKTAN GÖZALTINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski MKE yönetim kurulu başkanı Sayhan'ın suç örgütüyle iltisaklı olduğu tespit edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR
Sayhan, hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından emniyet güçlerince cumartesi günü (23 Ağustos) Ankara'da gözaltına alındı. Şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünden bugün (25 Ağustos) İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.
SÖZLEŞMELERİ WHATSAPP'TA PAYLAŞMIŞTI
Makine ve Kimya Endüstrisi'nin bütün süreçlerine hâkim olan eski yönetim kurulu başkanı Avukat İsmet Sayhan, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin şikâyeti üzerine kamu ihalelerinden men edilen ASSAN adlı şirkette avukat olarak görev yapmaya başlamıştı. Avukat İsmet Sayhan, ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı ile yaptığı yazışmanın ekran görüntüsünü yanlışlıkla WhatsApp durumunda paylaşmış, kısa süre içinde fark ederek bu paylaşımı silmişti.
PLANLARI VE GİZLİ FİYAT BİLGİLERİNİ SIZDIRDI İDDİASI
Makine ve Kimya Endüstrisi, ASSAN'ın ve İsmet Sayhan'ın adının karıştığı, "TSK'nın yıllara sari top mermisi tedarikine ilişkin planlar ve gizli fiyat bilgilerinin sızdırılması" olayıyla ilgili hukuki süreç başlatıldığını duyurmuştu. MKE tarafından yapılan Suç duyurusunun yanı sıra Sayhan'ın suç örgütü kapsamında da faaliyet yürüttüğü belirtildi. İsmet Sayhan'ın evinde ve ofisinde de polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Sayhan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sorgulanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul, Ankara ve diğer 28 ilde TOKİ arsaları satışta! Peşin ödemeye özel indirimler var: İşte açık arttırma takvimi
- Sındırgı’da deprem alarmı: Uzman uyardı! Normal değil, yeraltında bilinmeyen hareketlilik korkutuyor
- Dikkat sağanak geliyor! İstanbulluya müjdeyi Meteoroloji verdi: Sıcaklıklar düşüyor! İşte illere göre saat saat yağış haritası
- Türkiye - Bulgaristan maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maç programı
- Okulların açılış ve kapanış takvimi 2025-2026 | Lise, ortaokul, ilkokul... 1. ve 2 ara tatil ne zaman?
- 1 milyon TL altı sıfır otomobiller: Uygun fiyatlı araçlar ve güncel fiyat listesi! Hyundai, Renault, Citroen...
- Göz Yanıltan Optik İllüzyon: Hayvan sever misiniz? Bu resimdeki gizli kaplumbağayı bularak bunu kanıtlayın
- HELİN UÇAR ÖLÜM NEDENİ NE? Evinde ölü bulunan üniversite öğrencisi Helin Uçar kimdir?
- Malazgirt Zaferi'nin kaçıncı yılı? Malazgirt Zaferi'nin tarihi ve önemi
- Tarım Kredi'de son fırsat bugün! İşte A'dan Z'ye %30 indirimli katalog: Tavuk bonfile çeşitleri 187 TL, Karadeniz çay 169,90 TL...
- EMEKLİYE 18.765 TL'lik tam isabet zam hesabı | SSK, BAĞ-KUR, EYT'liye yeni maaş tablosu: 16.881, 22.500, 27.000 lira alana...
- Özel Güvenlik sınav süresi 24 Ağustos | 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak?