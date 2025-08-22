22 Ağustos 2025, Cuma
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 22.08.2025 04:24 Güncelleme: 22.08.2025 05:45
Japonya İHA/SİHA, Mısır KAAN’ı istiyor! Hem satış hem stratejik ortaklık başlıyor mu?

Japonya, Türkiye’nin savunma sanayisinde geliştirdiği İHA ve SİHA’lara resmi olarak talip oldu. Japonya’dan ilk kez bir savunma bakanı, Gen Nakatani ile Ankara’da gerçekleşen temaslarda, Japonya’nın özellikle İHA ve SİHA sistemlerine yönelik ciddi bir alım talebinde bulunduğu belirtildi. Bunun yanı sıra kıyı savunma ekipmanları ve ileri teknoloji iş birlikleri de gündeme geldi. Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, konuya ilişkin A Haber’de değerlendirmelerde bulunarak, Japonya’nın İHA/SİHA’lara Mısır’ın ise KAAN’a talep olduğunu belirtti. Güçlüer, bu alanda Türkiye’nin başarılarına dikkat çekerek, İHA/SİHA teknolojisinde Türkiye’nin pazarın yüzde 65'ine sahip olduğunu bununla dünyada öne çıkan bir güç haline geldiğini söyledi.

Türkiye geliştirdiği İHA/SİHA teknolojisiyle dünyada adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Bununla Japonya, Türkiye'nin savunma sanayisinde geliştirdiği İHA ve SİHA'lara talip olduğu bildirilirken, Ankara'da gerçekleşen tarihi ziyarette, Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani'nin özellikle Türk İHA ve SİHA sistemlerine yönelik ciddi bir alım talebinde bulunduğu belirtildi. Görüşmelerde kıyı savunma ekipmanları ve teknoloji iş birliği de gündeme gelirken, Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Türkiye'nin bu alandaki başarısına dikkat çekti.

JAPONYA İHA/SİHA, MISIR KAAN'I İSTİYOR!

"DÜNYA İHA PAZARININ YÜZDE 65'İ TÜRKİYE'DE"

Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Japonya ve Mısır'ın Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerine ilgisini değerlendirdi. Güçlüer, bugüne kadar savunmasını büyük ölçüde ABD'ye dayandıran Japonya'nın, artık İHA ve SİHA teknolojisinde öne çıkan Türkiye'ye yöneldiğini söyledi:

"Bugüne kadar Japonya savunmasını ABD'ye dayamıştı. Artık biz İHA ve SİHA teknolojisinde ABD'yi geçtik. Dolayısıyla en iyisine yöneliyorlar."

Güçlüer, geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de ABD'ye ait İHA'ların Rus uçakları tarafından yakıt püskürtülerek düşürüldüğünü hatırlatarak, Türkiye'nin geliştirdiği aktif görsel navigasyon sistemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bizim geliştirdiğimiz sistem sayesinde İHA'lar kör olsa da yolunu buluyor, düşmüyor, hedefe ulaşıyor ve geri de dönüyor. Bu özellik Türkiye'yi bir adım öne çıkarıyor."

Türkiye'nin küresel pazardaki konumuna da değinen Güçlüer, "Dünya İHA ve SİHA pazarının yüzde 65'i Türkiye'de. Bu başarı, bugüne kadar savunmada ABD'ye yaslanan Japonya'yı bile Savunma Bakanımız Yaşar Güler'in kapısına getirdi." ifadelerini kullandı.

MISIR, KAAN PROJESİNE KATILIYOR

Güçlüer, Türkiye'nin KAAN savaş uçağı projesinin de uluslararası alanda yoğun ilgi gördüğünü vurguladı. Dünyada 8 ülkenin projeye katılmak istediğini belirten Güçlüer, yalnızca Endonezya ile 40 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını aktardı.

"Şimdi Mısır da KAAN savaş uçağı projesine katılmaya hazırlanıyor. Bu gelişme, Türkiye'nin caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyuyor." diyen Güçlüer, savunma silahlarına ilginin artmasının nedeni olarak Japonya'nın tercihi Çin'e karşı, Endonezya'nın yine Çin'e karşı, Mısır'ın ise İsrail'e karşı güvenlik kaygılarından kaynaklanıyor diye konuştu.

Güçlüer, "Bütün bunlara baktığımızda Türkiye'nin nasıl bir caydırıcı güç olduğunu görüyoruz. Büyük güçleri kendi etrafındaki aktörlerle dengeleyebiliyorsanız, işte o zaman küresel oyuncu oluyorsunuz. Bu gerçekten gurur verici." dedi.

"BU SADECE SATIŞ DEĞİL, STRATEJİK ORTAKLIK"

AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı, Japonya'nın Türkiye'den KAAN alım talebini değerlendirerek şöyle konuştu:

"Japonya ile bu sadece bir KAAN alım satımı olarak kalmaz. Bu, çok daha derin bir teknolojik iş birliğini beraberinde getirir. Japonya gibi elektronik otomotiv devinin böyle bir adım atması, Türk mühendislerinin geldiği noktayı da gösteriyor."

Ayvalı, Türkiye'nin son 15 yılda savunma sanayi ve dış politikada çok ciddi sınamalardan geçtiğini, fakat bu süreçten güçlenerek çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye hem iç konsolidasyonunu sağladı hem de demokratik seçimlerle politikalarını sürdürdü. Bu sayede rakiplerini kendisine göre yeniden tanımlattı. Dün karşısında duran Mısır bile bugün Türkiye ile münhasır ekonomik bölge konuşuyor, savaş uçağı projesine katılmaya hazırlanıyor."

"TÜRKİYE SAHADA FARK YARATTI"

Gazeteci Abdülkadir Selvi ise savaşların artık farklı konseptlerde yürütüldüğünü ve Türkiye'nin İHA/SİHA başarısının bunun en somut örneği olduğunu ifade etti.

"Bizim ürettiğimiz İHA'lar ve SİHA'lar sahada kullanılıyor" diyen Selvi, "Libya'da kullanıldı ve iç savaşı durdurdu. Bugün de güzel bir haber vardı; Libya halk güçleri Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki anlaşmasını onayladı. Bu, sahadaki başarının diplomasiye de nasıl yansıdığını gösteriyor." diye konuştu.

KAAN dünyanın radarında!KAAN dünyanın radarında! KAAN DÜNYANIN RADARINDA!

