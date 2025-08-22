Japonya İHA/SİHA, Mısır KAAN’ı istiyor! Hem satış hem stratejik ortaklık başlıyor mu?

Türkiye geliştirdiği İHA/SİHA teknolojisiyle dünyada adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Bununla Japonya, Türkiye'nin savunma sanayisinde geliştirdiği İHA ve SİHA'lara talip olduğu bildirilirken, Ankara'da gerçekleşen tarihi ziyarette, Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani'nin özellikle Türk İHA ve SİHA sistemlerine yönelik ciddi bir alım talebinde bulunduğu belirtildi. Görüşmelerde kıyı savunma ekipmanları ve teknoloji iş birliği de gündeme gelirken, Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Türkiye'nin bu alandaki başarısına dikkat çekti.

"DÜNYA İHA PAZARININ YÜZDE 65'İ TÜRKİYE'DE"

Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Japonya ve Mısır'ın Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerine ilgisini değerlendirdi. Güçlüer, bugüne kadar savunmasını büyük ölçüde ABD'ye dayandıran Japonya'nın, artık İHA ve SİHA teknolojisinde öne çıkan Türkiye'ye yöneldiğini söyledi:

"Bugüne kadar Japonya savunmasını ABD'ye dayamıştı. Artık biz İHA ve SİHA teknolojisinde ABD'yi geçtik. Dolayısıyla en iyisine yöneliyorlar."