22 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Japonya İHA/SİHA, Mısır KAAN’ı istiyor!
Japonya İHA/SİHA, Mısır KAAN’ı istiyor!

Japonya İHA/SİHA, Mısır KAAN’ı istiyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2025 05:03
Japonya, Türkiye’nin savunma sanayisinde geliştirdiği İHA ve SİHA’lara resmi olarak talip oldu. Japonya’dan ilk kez bir savunma bakanı, Gen Nakatani ile Ankara’da gerçekleşen temaslarda, Japonya’nın özellikle İHA ve SİHA sistemlerine yönelik ciddi bir alım talebinde bulunduğu belirtildi. Bunun yanı sıra kıyı savunma ekipmanları ve ileri teknoloji iş birlikleri de gündeme geldi. Konuya ilişkin A Haber’de değerlendirmelerde bulunan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Japonya’nın İHA/SİHA’lara Mısır’ın ise KAAN’a talep olduğunu belirterek bu alanda Türkiye’nin başarılarına dikkat çekti. İHA/SİHA teknolojisinde Türkiye’nin dünyada öne çıktığını belirterek, pazarın yüzde 65’ine sahip olduğunu söyledi.
Japonya İHA/SİHA, Mısır KAAN’ı istiyor!
Japonya İHA/SİHA, Mısır KAAN’ı istiyor!
Japonya İHA/SİHA, Mısır KAAN’ı istiyor!
Yerlikaya: Türkiye artık terörle değil teknolojiyle anılıyor
Yerlikaya: Türkiye artık terörle değil teknolojiyle anılıyor
İsrail’de savaşa dur diyenler azınlıkta!
İsrail’de savaşa dur diyenler azınlıkta!
Dünya literatürlerine geçen yatırımlarımız var’
"Dünya literatürlerine geçen yatırımlarımız var'
Bakan Yumaklı: Fındık stratejik bir ürün, dünyada birinciyiz
Bakan Yumaklı: "Fındık stratejik bir ürün, dünyada birinciyiz"
İBB ihalelerinde 38 milyar liralık para trafiği
İBB ihalelerinde 38 milyar liralık para trafiği
Zelenski’den Putin’le görüşme şartı!
Zelenski'den Putin'le görüşme şartı!
Türk SİHA’ları Japonya’nın radarında!
Türk SİHA’ları Japonya’nın radarında!
12 yaşıındaki Zeynep Sut’un sır ölümü!
12 yaşıındaki Zeynep Sut'un sır ölümü!
Narin cinayetinin üstünden 1 yıl geçti!
Narin cinayetinin üstünden 1 yıl geçti!
Erzurum İspir’de heyelan!
Erzurum İspir'de heyelan!
Villaya gömülen Nametullah S.’nin amcası konuştu
Villaya gömülen Nametullah S.’nin amcası konuştu
Daha Fazla Video Göster