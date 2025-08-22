Japonya İHA/SİHA, Mısır KAAN’ı istiyor!

Japonya, Türkiye’nin savunma sanayisinde geliştirdiği İHA ve SİHA’lara resmi olarak talip oldu. Japonya’dan ilk kez bir savunma bakanı, Gen Nakatani ile Ankara’da gerçekleşen temaslarda, Japonya’nın özellikle İHA ve SİHA sistemlerine yönelik ciddi bir alım talebinde bulunduğu belirtildi. Bunun yanı sıra kıyı savunma ekipmanları ve ileri teknoloji iş birlikleri de gündeme geldi. Konuya ilişkin A Haber’de değerlendirmelerde bulunan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Japonya’nın İHA/SİHA’lara Mısır’ın ise KAAN’a talep olduğunu belirterek bu alanda Türkiye’nin başarılarına dikkat çekti. İHA/SİHA teknolojisinde Türkiye’nin dünyada öne çıktığını belirterek, pazarın yüzde 65’ine sahip olduğunu söyledi.