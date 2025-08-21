21 Ağustos 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer'in skandalı Göksu Çelebi’nin ölümüyle bitti! İşte cevabı merak edilen 4 soru

ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer'in skandalı Göksu Çelebi’nin ölümüyle bitti! İşte cevabı merak edilen 4 soru

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2025 08:12
ABONE OL
ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer’in skandalı Göksu Çelebi’nin ölümüyle bitti! İşte cevabı merak edilen 4 soru

ICRYPEX'in patronu Gökalp İçer'in temin ettiği uyuşturucu sonrası komaya giren genç avukat Göksu Çelebi hastanede hayatını kaybetti. Göksu Çelebi'nin ölümü beraberinde bir çok cevaplanmayan soruyu da beraberinde götürdü. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür konuyla ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı. ICRYPEX'in patronu İçer’in sıradan bir iş insanı olmadığını belirten Övür, 'Avukat Göksu Çelebi'nin İçer'in uyuşturucu sofrasında ölümü hukuk düzenine açılmış ağır bir yara. Peki genç meslektaşları ölüme sürüklenirken barolar ne yaptı?' ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının ana sponsoru olarak adını duyuran kripto para borsası ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in uyuşturucu temin ettiği genç avukat Göksu Çelebi komaya girmiş ve yoğun bakımda tedavi görüyordu. Genç kadın hayatını kaybetti.

Genç avukat Göksu Çelebi 37 gün süren yaşam savaşını kaybetti. (A Haber arşiv)Genç avukat Göksu Çelebi 37 gün süren yaşam savaşını kaybetti. (A Haber arşiv)

Gökalp İçer, "olası kastla öldürmeye teşebbüs" ve "uyuşturucu madde temin etmek" suçlarından geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, genç avukat Göksu Çelebi'nin hayatını kaybetmesinin ardından bugün köşesinde konuyla ilgili bir yazıyı kaleme aldı. İşte Övür'ün 21 Ağustos 2025 tarihli yazısından detaylar:

ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer (A Haber arşiv)ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer (A Haber arşiv)

Genç bir avukatın ölümü, yalnızca bir trajedi değil; Türkiye'nin siyaset, para ve uyuşturucu üçgeninde giderek derinleşen karanlığın en çarpıcı fotoğrafıdır.
Kripto patronunun sofrasında ölüm..

Hayatını kaybeden avukat Göksu Çelebi (AHABER ARŞİV)Hayatını kaybeden avukat Göksu Çelebi (AHABER ARŞİV)
Genç avukat Göksu Çelebi, kripto para borsası ICRYPEX'in patronu Gökalp İçer'le uyuşturucu kullandı, komaya girdi ve günlerdir süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Bu, yalnızca bireysel bir ölüm değil; bir düzenin, bir anlayışın, bir kirli ağın ürettiği sonuçtur. Hızlı yükselişin, pervasızlığın, arsızlığın hayata yansımasıdır.
Bu yüzden Gökalp İçer'in hikâyesi sıradan bir işadamının hikâyesi değil. Son 5–6 yılda öyle büyüdü ki, Türkiye'den Brezilya'ya uzanan bir kripto imparatorluğu kurdu. Ama bu sadece finansal bir ağ değil; siyaseti yönlendiren, medyayı finanse eden, toplum mühendisliğine soyunan bir karanlık yapı.

Fatih Altaylı'nın sponsoru ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer (AHABER ARŞİV)Fatih Altaylı'nın sponsoru ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer (AHABER ARŞİV)

MEDYADAN SİYASETE...
ICRYPEX, bir yandan aşırı milliyetçi- ırkçı yapılarla el sıkıştı, öte yandan Fatih Altaylı'dan solcu "Onlar TV"ye kadar uzanan sponsorluklarla görünürlüğünü pekiştirdi. Piyasada ve muhalif çevrelerde güven kazandı.

CRYPEX'in sponsor olduğu Onlar TVCRYPEX'in sponsor olduğu Onlar TV


Bu tablo bize ne anlatıyor?
* Genel ve yerel seçimlere "para" ve "trol ağlarıyla" müdahil oldular mı?
* "Soğuk cüzdan" dosyasında şirketin gölgeli ağından yararlanıldı mı?
* CHP'nin yeni patronu Ekrem İmamoğlu'yla temas kuruldu mu?
Meydanlarda "Başkanlarımız tertemizdir" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, acaba seçim öncesi Gökalp İçer'le hiç yan yana geldi mi? Savcıların cevaplaması gereken sorular bunlar...

ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer (A Haber arşiv)ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer (A Haber arşiv)
KANADA'YA GİDİŞİN SIRRI
Daha önce yazmıştım: Gökalp İçer'in ağabeyi Oğuzkaan İçer, tutuklamadan bir gün önce 600 milyon dolarla Kanada'ya uçmuştu. İddia buydu. Şimdi öğreniyoruz ki aslında Kanada'dan gelip alelacele geri dönmüş.
Neden?
Kardeşi böyle büyük bir krizin ortasındayken hangi izleri sildi, hangi karanlık yükü beraberinde götürdü? Bu soru hâlâ havada asılı.

ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer (A Haber arşiv)ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer (A Haber arşiv)
BAROLAR NEDEN SESSİZ?
Bir uyuşturucu müptelasının, uyuşturucuyla mücadeleye sponsor olmasının, yangını çıkaranın, itfaiyeci kılığına bürünmesinden farkı var mı? İşte Türkiye'nin trajedisi bu: Sonradan görme para babalarının, tekno-feodal ağaların "Ben yaptım oldu" pervasızlığı.
Göksu Çelebi'nin ölümü, yalnızca genç bir avukatın kaybı değil; hukuk düzenine, siyasete ve toplumsal ahlaka açılmış ağır bir yaradır.
Barolar nerede?

Hayatını kaybeden avukat Göksu Çelebi (AHABER ARŞİV)Hayatını kaybeden avukat Göksu Çelebi (AHABER ARŞİV)
Genç bir meslektaşları uyuşturucu sofralarında ölüme sürüklenirken barolar ne yaptı?
Sessizlikleri bu karanlığa ortaklık değil mi
Son söz...
Türkiye artık bu gözü dönmüşlüğe, bu çılgınlığa "dur" demek zorunda.
Çünkü mesele sadece bir hayat değil; mesele, bütün bir ülkenin geleceği.

Kripto baronu genç avukatın sonu olduKripto baronu genç avukatın sonu oldu KRİPTO BARONU GENÇ AVUKATIN SONU OLDU
ICRYPEX davasında skandal!ICRYPEX davasında skandal! ICRYPEX DAVASINDA SKANDAL!
600 milyon dolar soğuk cüzdanla mı kaçırıldı?600 milyon dolar soğuk cüzdanla mı kaçırıldı? 600 MİLYON DOLAR SOĞUK CÜZDANLA MI KAÇIRILDI?
ICRYPEX’in sahibi İçer mal varlığını kaçırıyor mu?ICRYPEX’in sahibi İçer mal varlığını kaçırıyor mu? ICRYPEX'İN SAHİBİ İÇER MAL VARLIĞINI KAÇIRIYOR MU?
İşte kripto baronu Gökalp İçer’in mal varlıkları!İşte kripto baronu Gökalp İçer’in mal varlıkları! İŞTE KRİPTO BARONU GÖKALP İÇER'İN MAL VARLIKLARI!
ICRYPEX’in fonladığı muhalifler sus pus olduICRYPEX’in fonladığı muhalifler sus pus oldu ICRYPEX'İN FONLADIĞI MUHALİFLER SUS PUS OLDU
154 milyon doları Telegram’dan akladılar154 milyon doları Telegram’dan akladılar 154 MİLYON DOLARI TELEGRAM'DAN AKLADILAR
ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer’in para kaynağı ne?ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer’in para kaynağı ne? ICRYPEX'İN SAHİBİ GÖKALP İÇER'İN PARA KAYNAĞI NE?

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör