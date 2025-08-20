ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in uyuşturucu verdiği avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti

Gökalp İçer'in ICRYPEX üzerinden kara para akladığı ve bazı muhalif isimleri finanse ettiği ortaya çıktı. (A Haber arşiv)

ICRYPEX ÜZERİNDEN KİRLİ İLİŞKİLER

Gökalp İçer'in ismi, yalnızca bu uyuşturucu vakasında değil, aynı zamanda sahibi olduğu Icrypex Kripto Varlık AŞ üzerinden yürütülen kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis soruşturmalarında da geçiyor. Emniyetin hazırladığı rapora göre: Icrypex, 2018 yılında Gökalp İçer ve Deniz Topsakal tarafından kuruldu. Şirket kısa sürede Beşiktaş Basketbol Takımı, Altay Spor Kulübü, gazeteci Fatih Altaylı ve sürüş eğitmeni Zafer Akçay ile sponsorluk anlaşmaları yaptı. Şirketin ortakları arasında, İBB yolsuzluk dosyası kapsamında tutuklanan Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol da yer alıyor. MASAK raporlarında Icrypex ile Munte Bilişim arasında yüksek tutarlı şüpheli para transferleri tespit edildi.