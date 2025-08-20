ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in uyuşturucu verdiği avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti
ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in temin ettiği uyuşturucuyu İçer'in Sarıyer Kireçburnu'ndaki evinde 14 Temmuz'da kullanan ve ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan genç avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti.
Kripto para borsası ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer'in birlikte uyuşturucu kullandığı avukat Göksu Çelebi, uyuşturucu kullanımının ardından komaya girmiş ve yoğun bakımda tedavi görüyordu. Genç kadın hayatını kaybetti. 14 Temmuz'da İstanbul Sarıyer'de meydana gelen olayda Kripto para borsası ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, bir iş bulma sitesi üzerinden tanıştığı ve zaman içinde samimi oldukları avukat Göksu Çelebi ile İzmir Çeşme'ye tatile gitti. Tatil dönüşü Gökalp İçer, İstanbul'da önce birlikte alkol aldı sonrasında ise uyuşturucu kullanmaya karar verdi.
UYUŞTURUCUYU VEREN KRİPTO BARONU TUTUKLANDI
Gökalp İçer'in daha önceden irtibatta olduğu bir kişiden 8 gram kadar uyuşturucu madde temin etti. İçer'in ifadesine göre uyuşturucunun 4 gramının parasını Göksu Çelebi verdi. İkili uyuşturucu kullandıktan sonra Göksu Çelebi, krize girdi. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Çelebi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
37 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Polisin başlattığı çalışma kapsamında gözaltına alınan Gökalp İçer, uyuşturucuyu kendisinin temin ettiğini ve yarısının parasını Göksu Çelebi'nin verdiğini söyledi. İçer, Hakkında başlatılan "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı. 37 gündür yoğun bakım servisinde tedavi gören Göksu Çelebi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.