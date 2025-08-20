Terörsüz Türkiye Komisyonu'nu hedef alan alçak iftiralar! DMM'den o iddialara yalanlama: Provokasyon
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda Türkiye'nin egemenliği ve milli birliğini hedef alan talepler olduğuna dair iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada sosyal medyada dolaşıma sokulan hiçbir talep veya teklif kesinlikle gündeme getirilmediği belirtilerek 'Komisyonun gündemine hiç gelmemiş, hiçbir parti tarafından teklif edilmemiş ve müzakere konusu dahi olmamış hususları çarpıtarak kamuoyuna sunmak; yalan ve iftira yoluyla Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan açık bir provokasyondur' denildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda Türkiye'nin egemenliği ve milli birliğini hedef alan talepler olduğuna dair çeşitli iftiralar atılarak adeta provokasyona soyunuldu.
DMM'DEN YALANLAMA: İDDİALARIN TAMAMI ASILSIZ
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada o iddialar yalanlanarak "Çeşitli sosyal medya mecralarında, bir siyasi partinin TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, Türkiye'nin egemenliğini ve milli birliğini hedef alan taleplerde bulunduğu yönünde yapılan paylaşımlar, tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir. " denildi.
Terörsüz Türkiye süreci, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda milli birlik ve beraberliği pekiştiren, toplumsal barışı güçlendiren stratejik bir çalışma olduğu belirtilen açıklama "Bu sürecin önemli bir parçası olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis'te temsil edilen 11 siyasi partiden toplam 51 üyenin katılımıyla faaliyetlerini büyük bir dikkat ve uyum içinde sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.
"SÜRECİ YALAN VE İFTİRA İLE HEDEF ALAN PROVOKASYON"
DMM tarafından yapılan açıklamanın tamamı şekilde:
"Komisyonunun sadece bir gizli oturum yaptığı belirtilen paylaşımda, "TBMM Başkanlığı tarafından da teyit edildiği üzere, Komisyonun bugüne kadar gerçekleştirdiği 4 toplantının gündemi ve içerikleri şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılmıştır. Komisyon çalışmaları basına açık olarak yürütülmüş, oturumlar muhabirler tarafından takip edilmiş ve görüşme tutanakları TBMM'nin resmî internet sitesinde yayımlanmıştır.
Şu ana kadar gerçekleştirilen tek gizli oturum ise, İçişleri ve Millî Savunma Bakanlıkları ile Millî İstihbarat Başkanlığı'nın Komisyon üyelerini bilgilendirmek amacıyla katıldığı toplantıdır. Bu toplantı da dahil olmak üzere, sosyal medyada dolaşıma sokulan hiçbir talep veya teklif kesinlikle gündeme getirilmemiştir. Hal böyle iken, Komisyonun gündemine hiç gelmemiş, hiçbir parti tarafından teklif edilmemiş ve müzakere konusu dahi olmamış hususları çarpıtarak kamuoyuna sunmak; yalan ve iftira yoluyla Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan açık bir provokasyondur."
Yapılan paylaşımda resmi açıklamalara itibar edilmesi hatırlatılırken, "Kamuoyunun, yalnızca Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından yapılan resmî açıklamalara itibar etmesi; asılsız, gerçek dışı ve provokatif nitelikteki dezenformasyon içeriklerine kesinlikle değer vermemesi önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.
