Terörsüz Türkiye Komisyonu’nu hedef alan alçak iftiralar! DMM’den o iddialara yalanlama: Provokasyon

DMM'DEN YALANLAMA: İDDİALARIN TAMAMI ASILSIZ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada o iddialar yalanlanarak "Çeşitli sosyal medya mecralarında, bir siyasi partinin TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, Türkiye'nin egemenliğini ve milli birliğini hedef alan taleplerde bulunduğu yönünde yapılan paylaşımlar, tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir. " denildi.

Terörsüz Türkiye süreci, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda milli birlik ve beraberliği pekiştiren, toplumsal barışı güçlendiren stratejik bir çalışma olduğu belirtilen açıklama "Bu sürecin önemli bir parçası olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis'te temsil edilen 11 siyasi partiden toplam 51 üyenin katılımıyla faaliyetlerini büyük bir dikkat ve uyum içinde sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.