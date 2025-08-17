17 Ağustos 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri Aydın'da suçlulara göz açtırılmadı: 22 kişi yakalandı

Aydın'da suçlulara göz açtırılmadı: 22 kişi yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2025 11:06 Güncelleme: 17.08.2025 11:07
ABONE OL
Aydın’da suçlulara göz açtırılmadı: 22 kişi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakalama kararı bulunan 22 kişiyi düzenlenen operasyonlarla gözaltına aldı. Şüpheliler arasında hırsızlık, narkotik, yağma, fuhuş ve dolandırıcılık suçlarından arananlar bulunuyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve ilçe jandarma komutanlıklarınca iki gün boyunca yürütülen çalışmalarda 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 9 kişi, 5-10 yıl arası cezası bulunan 1 kişi, 10-20 yıl arası cezası bulunan 5 kişi ve ifadeye yönelik aranan 7 kişi yakalandı. Yakalanan 22 şahıs arasında hırsızlık suçundan 4, narkotik suçlardan 4, yağma suçundan 1, fuhuş suçundan 1, dolandırıcılık suçundan 1 ve çeşitli diğer suçlardan aranan 15 kişinin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aydın’da suçlulara göz açtırılmadı: 22 kişi yakalandı Aydın’da suçlulara göz açtırılmadı: 22 kişi yakalandı Aydın’da suçlulara göz açtırılmadı: 22 kişi yakalandı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör