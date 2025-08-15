Şovun ardındaki kirli gerçek: Buca’da çöp skandalı patladı! Milyonluk ceza belli oldu

Maaş krizi nedeniyle sokaklarda çöpler yığıldı (İHA)

BU İLK DEĞİLMİŞ!

Ayrıca İl Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğine neden olan sorumlular hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulundu. Öte yandan CHP'li Buca Belediyesinin daha önce de suçüstü yakalandığını ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Ocak 2025'ten bu yana iki kez Buca Belediyesine temizlik işleri şantiyesinin bulunduğu alanda yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde kaçak olarak vahşi depolama yaptığı gerekçesi ile idari para cezası kesmiş.