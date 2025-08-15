15 Ağustos 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2025 08:58 Güncelleme: 15.08.2025 09:23
Şovun ardındaki kirli gerçek: Buca’da çöp skandalı patladı! Milyonluk ceza belli oldu

Geçtiğimiz günlerde işçilerin grevi sonrası eline eldiven takıp sokaklarda çöp toplayarak pozlar veren CHP’li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bu kez ciddi bir çevre skandalıyla gündeme geldi. Buca Belediyesi’nin, ilçeden toplanan çöpleri Ödemiş’teki lisanslı bertaraf tesisine götürmek yerine, temizlik işleri şantiyesinde yasa ve yönetmeliklere aykırı biçimde yakarak imha ettiği ortaya çıktı. Bu hukuksuz uygulama, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde gün yüzüne çıktı. Çevre Kanunu’na muhalefet nedeniyle Buca Belediyesi’ne tam 1 milyon 869 bin lira idari para cezası kesildi. Öte yandan, CHP’li belediyenin bu tür bir çevre katliamını ilk kez gerçekleştirmediği de tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın çevre katliamını fotoğraflarla belgeledi. Buca Belediyesi'nin Çiğli Harmandalı Çöplüğünün kapatılmasının ardından ilçenin cadde ve sokaklarından topladığı çöpleri Ödemiş'teki katı atık bertaraf tesisine götürmek yerine belediyenin temizlik işleri şantiyesinde yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde vahşi depolama yapıp yaktığı belirlendi.

Çöplerin yakıldığı bölgede inceleme yapan ekipler tutanak tutup idari işlem başlattı. Fotoğraflarda çöplerin yakılması sonucu çıkan dumanın tüm ilçeyi sardığı görüldü. Çevre Kanununa muhalefetten CHP'li Buca Belediyesine 1 milyon 869 bin lira idari para cezası kesildi.

BU İLK DEĞİLMİŞ!

Ayrıca İl Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğine neden olan sorumlular hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulundu. Öte yandan CHP'li Buca Belediyesinin daha önce de suçüstü yakalandığını ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Ocak 2025'ten bu yana iki kez Buca Belediyesine temizlik işleri şantiyesinin bulunduğu alanda yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde kaçak olarak vahşi depolama yaptığı gerekçesi ile idari para cezası kesmiş.

