14 Ağustos 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Bakan Fidan, Katar Emiri Al Thani tarafından kabul edildi

Bakan Fidan, Katar Emiri Al Thani tarafından kabul edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2025 13:48 Güncelleme: 14.08.2025 13:56
ABONE OL
Bakan Fidan, Katar Emiri Al Thani tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fidan, Katar Emiri Al Thani tarafından kabul edildi Bakan Fidan, Katar Emiri Al Thani tarafından kabul edildi Bakan Fidan, Katar Emiri Al Thani tarafından kabul edildi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör