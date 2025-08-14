3 bölge için kuvvetli fırtına uyarısı: Meteoroloji'den açıklama geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı yaptı. Özellikle vatandaşlardan ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Marmara'da da öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Kuzey Ege'de ise yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.