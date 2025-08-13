Başkan Erdoğan: Partimize yarın yeni katılımlar olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılımlar olacağını söylerken "Dosta güven rakiplerimize korku veriyoruz" dedi. Öte yandan gençlere de mesaj veren Başkan Erdoğan "Bizim gençliğimiz Kızıl Elma peşinde" ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye'nin bırakacakları en büyük miras olduğunun altını çizen Erdoğan sabırla ve cesaretle çalıştıklarını belirtti. CHP Genel Başkanı Özel'i de eleştiren Erdoğan "Laf salatası yapıp çok ama boş konuşuyor" dedi.