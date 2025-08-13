13 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Partimize yarın yeni katılımlar olacak
Başkan Erdoğan: Partimize yarın yeni katılımlar olacak

Başkan Erdoğan: Partimize yarın yeni katılımlar olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.08.2025 15:31
Güncelleme:13.08.2025 15:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılımlar olacağını söylerken "Dosta güven rakiplerimize korku veriyoruz" dedi. Öte yandan gençlere de mesaj veren Başkan Erdoğan "Bizim gençliğimiz Kızıl Elma peşinde" ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye'nin bırakacakları en büyük miras olduğunun altını çizen Erdoğan sabırla ve cesaretle çalıştıklarını belirtti. CHP Genel Başkanı Özel'i de eleştiren Erdoğan "Laf salatası yapıp çok ama boş konuşuyor" dedi.
Başkan Erdoğan: Partimize yarın yeni katılımlar olacak
Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Başkan Erdoğan: Partimize yarın yeni katılımlar olacak
Başkan Erdoğan: Partimize yarın yeni katılımlar olacak
Devletin yardımlarını satmış
Devletin yardımlarını satmış
Kayınvalidesi üzerinden milyarlık vurgun mu yaptı?
Kayınvalidesi üzerinden milyarlık vurgun mu yaptı?
YPG’ye verilen son mesaj!
YPG'ye verilen son mesaj!
YPG oyunbozan durumda
"YPG oyunbozan durumda"
Emine Erdoğan’dan Pina-İz Projesi paylaşımı!
Emine Erdoğan’dan Pina-İz Projesi paylaşımı!
İBB’ye yeni operasyon! 13 kişi sorgulanıyor
İBB’ye yeni operasyon! 13 kişi sorgulanıyor
Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi uzatıldı!
Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi uzatıldı!
YKS tercihlerinde bugün son gün!
YKS tercihlerinde bugün son gün!
Türkiye’ye geliyor! Kritik temas
Türkiye’ye geliyor! Kritik temas
Ankara’nın gündeminde ne var?
Ankara'nın gündeminde ne var?
Daha Fazla Video Göster