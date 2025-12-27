Esenyurt'ta otobüs şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta otobüs şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken Valilikten ise açıklama geldi. Yapılan açıklamada," 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 9 kişi de yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi. İşte dakika dakika yaşananlar...
Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda seyir halindeki servis midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği şu ifadelere yer verdi: "27.12.2025 Cumartesi günü saat 17.10 sıralarında Esenyurt İlçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir servis minibüsü yağıştan dolayı boş araziye devrilmiştir.
Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, l'i ağır 9 kişi de yaralanmıştır.
Yaralanan vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır."
ÖLÜ VE YARALILAR VAR!
Esenyurt’ta bir otobüs şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kazada 3 kişi hayatını kaybetti. A Haber ekranlarına bağlanan muhabirimiz Ahmet Nazif Vural, kazaya ilişkin son detayları aktardı.
Nazif Vural şunları kaydetti: "O kazanın olduğu nokta Nazım Hikmet Bulvarı ve otobüsün –tekrarlayalım aslında burada sadece bir otobüs demek doğru değil, servis minibüsü diyebileceğimiz, bu şekilde sınıflandırabileceğimiz bir araç. Ve yuvarlanmış olduğu kaza yeri aslında bir uçuruma benzer bir nokta.
Çünkü hemen o nokta aslında bir saha bölgesi ve o minibüs, hemen yan taraftaki kontrolünü kaybetmesinin ardından yan taraftaki telleri ve bariyerleri aştıktan sonra aşağıya doğru yuvarlanıyor. Devamında yaklaşık da bir 10 metrelik, 15 metrelik bir yer var aslında yolun olduğu noktayla otobüsün, minibüsün son olarak durduğu yer arasında. Ve bu da yine kazanın şiddetini bizlere açıklama açısından oldukça önemli bir durum.
İstanbu'da bugün gün içerisinde her saat neredeyse yağmur yağdı. Zaman zaman da bu yağış karsız tipiye de çevirdi. Ve bundan dolayı özellikle yerin, asfaltın fazlaca kayganlaştığını da biliyoruz bazı noktalarda, bazı bölgelerde. Bundan dolayı mı bu kaza meydana geldi? Elbette bunu söylemek oldukça güç ancak ortadaki duruma bakacak olursak şunu söyleyebiliriz ki kazada şu an için o bölgede çalışmaların sürdüğünü biliyoruz.
O çalışmalar nasıl ilerliyor, hemen onlardan da bahsedelim. Hem AFAD ekipleri hem ambulans ekipleri hem itfaiye ekipleri orada hummalı bir çalışma içerisindeler. Ve bu yapmış oldukları çalışmada ilk hedefleri herhangi bir şekilde minibüsün içerisinde, o servis aracının içerisinde sıkışmış bir kişi var mı, bunu kontrol edip sıkışmış herhangi birisi varsa onu çıkartmaya yönelik.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bunu da hatırlatalım. Şu ana dek elimize ulaşan bilgiler arasında 3 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu, 10 kişinin de yaralanmış olduğu bilgisi söz konusu. Bu elde etmiş olduğumuz son bilgiler ve elbette değişkenlik gösterebilecek bilgiler, altını çizelim. Elbette resmi kaynaklar tarafından da bu bilgilerin tekrardan onaylanması gerekecek. Bunu da hatırlatalım. 3 kişinin vefat etmiş olduğu facia ve 10 kişi de şu an o faciada, o kazada yaralı halde ve onların da yine tedavileri sürdürülüyor. Bunu da belirtelim ve şimdilik sözü tekrar size bırakalım."
ESENYURT'TA SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralananlar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıyor.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Canlı yayına bağlanan A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
