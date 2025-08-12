Jandarma Genel Komutanlığı’na ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Jandarma Genel Komutanlığı'nda üst düzey atamalar gerçekleşti.

Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup generaller ve albay hizalarında belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 11. maddesi gereğince atamalar yapıldı.

Buna göre; Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız Ankara İl Jandarma Komutanlığına, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıt'alar Grup Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Özer Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına atandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Ali Doğan ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı.