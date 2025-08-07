TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye terörsüz bölge demektir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Samsun'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarında öne çıkanlar:

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE TERÖRSÜZ BÖLGE"

Terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge demektir. Bunu da hep beraber kuracağız. Bundan sonra üzerimize düşen istiklal ruhunu demokrasi ile taçlandırmaktır.

Bu dönemin en önemli ruhu olan 'Milli Birlik ve Beraberlik' ruhunu asla kaybetmeden, farklılıklarımızı bir büyük kazanım olarak görerek yolumuza devam edeceğiz

"DÜNYA GIPTA İLE TAKİP EDİYOR"

Türkiye savunma sanayi bakımından lider ülkelerden biri haline gelmiştir. Dünyada en önemli deniz araçlarını üreten ülkelerden bir tanesiyiz. İHA'larımız ve SİHA'larımız savaş uçaklarımızla, bütün dünyanın gıptayla takip ettiği ülkelerden bir tanesiyiz.

İstiklal madalyası hiç şüphesiz vefanın sembolüdür, milli değerlere bağımlılığımızın sembolüdür, istiklal ruhuna tam sıkı sıkıya bağlı olduğumuzu göstermektedir. Türkiye'nin hiçbir şehri kıyıda kenarda kalmış bir şehir değildir. Her bölge Türkiye'nin merkezi her şehir Türkiye'nin kalbidir.