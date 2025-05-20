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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun saklattığı cep telefonu ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.05.2025 22:03 Güncelleme: 20.05.2025 23:11
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İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun saklattığı cep telefonu ele geçirildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sürerken flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında kayıp olarak aranan Ekrem İmamoğlu'nun cep telefonu, bir eve düzenlenen operasyonda ele geçirildi. Cep telefonunun emniyette incelemeye alındığı öğrenildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

(Foto: AA)(Foto: AA)

SAKLATTIĞI CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ
Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, İmamoğlu'nun kayıp olarak aranan cep telefonu ele geçirildi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

EMNİYETTE İNCELEMEDE
Cep telefonunun emniyette incelemeye alındığı öğrenildi.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

NE OLMUŞTU?
Yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan Taner Çetin'in, MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu şüpheli Murat Ongun'a bağlı olarak Medya AŞ ve Kültür AŞ'de karıştığı eylemlere ilişkin inceleme yapılmıştı.

Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden "rüşvet" alarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle mal varlıkları edindiği iddia edilmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından soruşturma dosyasına sunulan bilgilere göre, Çetin'in, söz konusu satın almalarında ödemeleri doğrudan Medya AŞ ve Kültür AŞ'den iş alan firmalara yaptırdığı, yine bu şirketlerin diğer personeline de para transferi yapıldığı anlaşılmıştı.

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İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun saklattığı cep telefonu ele geçirildi İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun saklattığı cep telefonu ele geçirildi İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun saklattığı cep telefonu ele geçirildi
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