İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun saklattığı cep telefonu ele geçirildi

(Foto: AA)

EMNİYETTE İNCELEMEDE

Cep telefonunun emniyette incelemeye alındığı öğrenildi.

(FOTO: AA )

NE OLMUŞTU?

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan Taner Çetin'in, MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu şüpheli Murat Ongun'a bağlı olarak Medya AŞ ve Kültür AŞ'de karıştığı eylemlere ilişkin inceleme yapılmıştı.

Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden "rüşvet" alarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle mal varlıkları edindiği iddia edilmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından soruşturma dosyasına sunulan bilgilere göre, Çetin'in, söz konusu satın almalarında ödemeleri doğrudan Medya AŞ ve Kültür AŞ'den iş alan firmalara yaptırdığı, yine bu şirketlerin diğer personeline de para transferi yapıldığı anlaşılmıştı.