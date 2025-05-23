A Haber’de uzman isimden çarpıcı analiz: İsrail’i ancak güç durdurur!

Katil İsrail, Orta Doğu'daki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini sürdürürken, Suriye'de başta Şam ve Hama olmak üzere pek çok bölgeye yeni saldırılar düzenledi. Beşşar Esad rejiminin zayıflamasıyla birlikte işgal planları sekteye uğrayan Tel Aviv yönetimi, bölgede yeniden etkili olmak için askeri baskıyı artırıyor. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Askerî Stratejist Dr. Eray Güçlüer, İsrail'in özellikle Türkiye'nin Suriye'deki varlığından neden rahatsız olduğunu ve bu gerginliğin çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini değerlendirdi. Güçlüer, "İsrail, Suriye'yi beş parçalı federatif bir yapıya bölmek ve Lübnanlaştırmak istiyor. Türkiye buna karşı çıkıyor çünkü Suriye'nin istikrarsızlaşması bizim için doğrudan bir güvenlik tehdididir" dedi.

SURİYE'DE DENGELEYİCİ GÜÇ: TÜRKİYE

Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, İsrail'in Ortadoğu'daki planlarına karşı Türkiye'nin dengeleyici bir güç olarak sahada bulunduğunu ve Suriye'deki gelişmelere doğrudan müdahil olmasının bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.

Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, İsrail'in Suriye'deki istikrarsızlaştırıcı hamlelerine dikkat çekerek, Türkiye'nin bu sürece doğrudan müdahil olduğunu ve bölgesel güvenliği sağlamak adına adımlar attığını söyledi. Güçlüer, "İsrail Türkiye'nin varlığından neden rahatsız? Aslında endişelenmemesi lazım. Çünkü İsrail, rahat durmayan bir ülke. Ancak burada diş geçiremeyeceği bir ülke var. Deneme yaparsa karşılığını çok ağır ödeyebilir" diye konuştu.

"İSRAİL'İN AMACI 5 PARALI BİR SURİYE"

İsrail'in temel hedeflerinden birinin Suriye'yi beş parçalı bir federatif yapıya bölmek ve ardından Lübnanlaştırmak olduğunu ifade eden Güçlüer, "Türkiye buna açıkça hayır diyor. Çünkü Suriye, Türkiye'nin komşusu. Oradaki istikrarsızlık doğrudan bizim için bir güvenlik sorunu yaratır. Biz de kendi ülkemizin güvenliğini sağlamak için gerekli hazırlıkları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.