A Haber’de uzman isimden çarpıcı analiz: İsrail’i ancak güç durdurur!
Katil İsrail, Suriye'de Beşşar Esad rejiminin yıkılmasıyla işgal planları sekteye uğrayan Tel Aviv yönetimi, Suriye’nin çeşitli bölgelerine başta Şam ve Hama olmak üzere saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Askerî Stratejist Dr. Eray Güçlüer, İsrail’in Suriye’de Türkiye’nin dengeleyici varlığından rahatsız olduğunu belirterek, “İsrail’i ancak güç durdurur, diplomasiden anlamaz” dedi. Güçlüer, saldırmazlık mekanizmasına dair önemli mesajlar verirken, Suriye Milli Ordusu hazırlıklarına da dikkat çekti.
Katil İsrail, Orta Doğu'daki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini sürdürürken, Suriye'de başta Şam ve Hama olmak üzere pek çok bölgeye yeni saldırılar düzenledi. Beşşar Esad rejiminin zayıflamasıyla birlikte işgal planları sekteye uğrayan Tel Aviv yönetimi, bölgede yeniden etkili olmak için askeri baskıyı artırıyor. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Askerî Stratejist Dr. Eray Güçlüer, İsrail'in özellikle Türkiye'nin Suriye'deki varlığından neden rahatsız olduğunu ve bu gerginliğin çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini değerlendirdi. Güçlüer, "İsrail, Suriye'yi beş parçalı federatif bir yapıya bölmek ve Lübnanlaştırmak istiyor. Türkiye buna karşı çıkıyor çünkü Suriye'nin istikrarsızlaşması bizim için doğrudan bir güvenlik tehdididir" dedi.
SURİYE'DE DENGELEYİCİ GÜÇ: TÜRKİYE
Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, İsrail'in Ortadoğu'daki planlarına karşı Türkiye'nin dengeleyici bir güç olarak sahada bulunduğunu ve Suriye'deki gelişmelere doğrudan müdahil olmasının bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.
Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, İsrail'in Suriye'deki istikrarsızlaştırıcı hamlelerine dikkat çekerek, Türkiye'nin bu sürece doğrudan müdahil olduğunu ve bölgesel güvenliği sağlamak adına adımlar attığını söyledi. Güçlüer, "İsrail Türkiye'nin varlığından neden rahatsız? Aslında endişelenmemesi lazım. Çünkü İsrail, rahat durmayan bir ülke. Ancak burada diş geçiremeyeceği bir ülke var. Deneme yaparsa karşılığını çok ağır ödeyebilir" diye konuştu.
"İSRAİL'İN AMACI 5 PARALI BİR SURİYE"
İsrail'in temel hedeflerinden birinin Suriye'yi beş parçalı bir federatif yapıya bölmek ve ardından Lübnanlaştırmak olduğunu ifade eden Güçlüer, "Türkiye buna açıkça hayır diyor. Çünkü Suriye, Türkiye'nin komşusu. Oradaki istikrarsızlık doğrudan bizim için bir güvenlik sorunu yaratır. Biz de kendi ülkemizin güvenliğini sağlamak için gerekli hazırlıkları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
SURİYE MİLLİ ORDUSU'NA HAZIRLIK
Bu kapsamda Türkiye'nin, Milli Savunma Bakanlığı tarafından İlkay Paşa'yı Suriye'ye göndermesi, bölgede ciddi bir stratejik hazırlığın yürütüldüğünü gösterdiğini söyleyen Güçlüer, "Bu hazırlık, Suriye Milli Ordusu'nun kurulmasıdır ve bu süreç merkezden başlar. Amaç, Suriye içinde güvenliği sağlamak ve özellikle İsrail ile araya mesafe koymaktır" şeklinde konuştu.
"SURİYE'DEKİ VARLIĞIMIZ İŞGAL AMAÇLI DEĞİL"
Güçlüer, Türkiye'nin Suriye'deki varlığının işgal amaçlı olmadığının altını çizerek şunları kaydetti:
"Türkiye, Suriye'de dengeleyici güç olarak bulunuyor. Burada Suriye Milli Orsudu'nu İsrail'e karşı denge unsuru olarak yeniden inşa etmek istiyor."
"ÇATIŞMAZLIK ANLAŞMASI NE DİYOR?"
İsrail'in bölgede attığı adımlara dikkat çeken Güçlüer, şunları söyledi:
"İsrail, hem Güney'de Dürzilere özerklik tanıyarak bunu anayasaya sokmaya çalışıyor hem de benzer bir özerkliği Fırat'ın doğusunda PKK/PYD yapılanmasına meşruiyet kazandırmak için kullanmak istiyor. Bu nedenle Türkiye, Suriye Milli Ordusu için başlattığı çalışmalarla İsrail'e şu mesajı veriyor: 'Gel çatışmasızlık mekanizmasına razı ol ve elini eteğini çek. Saldırma!'"
"İSRAİL'İ ANCAK GÜÇ DURDURUR"
İsrail'in diplomasiden anlamadığını ve yalnızca güç dilinden anladığını vurgulayan Güçlüer, açıklamalarını şöyle tamamladı:
"İsrail'i ancak güç durdurur. Onların derdi çekilmek değil. İlk fırsatta yeniden saldırmaya çalışacaklardır. Ama Türkiye burada dengeleyici güç olduğu için İsrail onu aşamıyor. Bu güç dengesi korunmalıdır."
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