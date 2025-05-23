Teörsüz Türkiye adımı... Tarih ve saat belli oldu! DEM Parti MHP'yi ziyaret edecek
Türkiye, terörsüz Türkiye hedefine doğru ilerlerken DEM Parti'nin MHP'yi 27 Mayıs Salı günü saat 11:30'da TBMM'de ziyaret edeceği bildirildi. DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, 'Siyasi istişarelerimiz çerçevesinde, önümüzdeki hafta hem bileşen partilerimiz ve ittifak güçlerimizle hem de AK Parti ve MHP ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz' denildi.
Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında yapılan kongrenin ardından sonuç bildirgesini açıkladı. Terör örgütü PKK, bildirgede terör örgütünün silah bıraktığını duyurdu.
DEM Parti, MHP'yi 27 Mayıs Salı günü saat 11:30'da TBMM'de ziyaret edecek.
DEM Parti tarafından konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Siyasi istişarelerimiz çerçevesinde, önümüzdeki hafta hem bileşen partilerimiz ve ittifak güçlerimizle hem de AK Parti ve MHP ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz" denildi.
DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyetimiz Gelecek Partisi'ni ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetle yapılan görüşmede, Türkiye ve bölge gündemindeki konulara ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunuldu. Son derece yapıcı bir atmosferde gerçekleşen ziyarette; Türkiye'nin demokratikleşme süreci, İmralı Heyetimizin Abdullah Öcalan ile yakın zamanda gerçekleştirdiği görüşme ve PKK'nın 12 Mayıs tarihinde açıkladığı kongre kararları ele alındı. Ayrıca, partiler arası diyaloğun derinleştirilmesi ile Meclis çerçevesinde barış ve çözüm yolunda atılması gereken adımlar değerlendirildi. TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun oluşturulmasının ve siyasi partilerin bu sürece aktif şekilde dahil edilmesini sağlayacak bir yöntemin benimsenmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Siyasi istişarelerimiz çerçevesinde, önümüzdeki hafta hem bileşen partilerimiz ve ittifak güçlerimizle hem de AK Parti ve MHP ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.
NE OLMUŞTU?
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı sonrası DEM Parti İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmişti. Görüşme sonrasında açıklama gelirken PKK'nın lağvedilmesine ilişkin teröristbaşı Öcalan'ın "Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım." dediği belirtilmişti. Öcalan'ın çağrısı sonrası terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs'ta yaptığı 12. Kongresi'nin ardından kendisini feshettiğini açıkladı.
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