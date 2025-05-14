DEM Parti kaynakları A Haber’e konuştu! DEM Parti’den ortak vatan vurgusu

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PERVİN BULDAN TBMM BAŞKANVEKİLİ Mİ OLACAK?

Öte yandan geçtiğimiz günlerde vefat eden DEM Parti'li TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yerine gelecek olan ismin de pazartesi günü yapılacak toplantıda netleşmesi bekleniyor. Önder'in yerine daha önce de TBMM Başkanvekilliği yapan aynı zamanda İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ın geleceği ifade ediliyor. TBMM Başkanvekilliği koltuğu için ismi geçen bir diğer isim ise DEM Parti Mardin Milletvekili Mithat Sancar.