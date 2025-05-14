14 Mayıs 2025, Çarşamba
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DEM Parti kaynakları A Haber'e konuştu! DEM Parti'den ortak vatan vurgusu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.05.2025 09:16 Güncelleme: 14.05.2025 09:34
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DEM Parti kaynakları A Haber’e konuştu! DEM Parti’den ortak vatan vurgusu

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından gözler DEM Parti'ye çevrildi. DEM Parti'nin yol haritası ne olacak? A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş özel bilgilere ulaştı.

ÖZEL BİLGİLER A HABER'DE DEM'DEN ORTAK VATAN VURGUSU

İmralı'da terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısından sonra terör örgütü PKK 5-7 Mayıs'ta fesih kongresini topladı. 12 Mayıs tarihinde yapılan açıklama ile PKK kendini feshetme ve silah bırakama kararı aldığını açıkladı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

SICAK GELİŞMELER YAŞANIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi iç cephe açıklamaları ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin atmış olduğu kritik adımlarla Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Gözlerin çevrildiği DEM Parti ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İL İL GEZECEKLER

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'a konuşan DEM Parti kaynakları 16-18 Mayıs tarihinde sahaya ineceklerini ve yapılacak çalışmaları anlattı. DEM Parti'den aynı zamanda Ortak Vatan vurgusu yapıldı. DEM Parti 16-17-18 Mayıs tarihlerinde sahaya iniyor, milletvekilleri il il gezecek Terörsüz Türkiye Süreci'nde gelinen aşamayı anlatacak.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

DEM PARTİ'DEN "ORTAK VATAN" VURGUSU

A Haber'e konuşan DEM Parti kaynakları, "Bu süreçte ne yenen var ne de yenilenen. Kazanan Türkiye olacak. Silahlar susacak 40 yıllık sorun tarihe karışacak. Herkesin buna gönlünce sevinip mutlu olması gerekiyor. Bizler de ziyaretlerimizde süreci anlatacağız ortak vatan vurgusu yapacağız" ifadelerini kullandı.

Dün DEM Parti'nin grup toplantısında konuşan Eş Başkan Tuncer Bakırhan bölünme tartışmalarına tepki göstermiş ve "Artık bölünme lafları tozlu raflarda yerini almıştır." ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

DEM PARTİDE KRİTİK TOPLANTI TRAFİĞİ

DEM Parti'de önümüzdeki pazartesi günü kritik bir toplantı trafiği yaşanacak. Genel merkezde Parti Meclisi ve milletvekili toplantıları yapılacak. Toplantıda hem terörsüz Türkiye süreci ile ilgili parti kurulları bilgilendirilecek hem de bundan sonraki yol haritası ele alınacak.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

PERVİN BULDAN TBMM BAŞKANVEKİLİ Mİ OLACAK?

Öte yandan geçtiğimiz günlerde vefat eden DEM Parti'li TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yerine gelecek olan ismin de pazartesi günü yapılacak toplantıda netleşmesi bekleniyor. Önder'in yerine daha önce de TBMM Başkanvekilliği yapan aynı zamanda İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ın geleceği ifade ediliyor. TBMM Başkanvekilliği koltuğu için ismi geçen bir diğer isim ise DEM Parti Mardin Milletvekili Mithat Sancar.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

DEM PARTİ KONGRE TARİHİNİ NETLEŞTİRECEK

Toplantıda DEM Parti'nin kongre takvimi de konuşulacak. Normalde Ekim ayında yapılması gereken 3. Olağan Kongrenin daha erkene alınbileceği belirtiliyor. Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın görevlerine devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Terörsüz Türkiye Sürecini yürütecek daha güçlü bir MYK'nın oluşturulacağı belirtiliyor.

DEM Parti kaynakları A Haber’e konuştu! DEM Parti’den ortak vatan vurgusu
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DEM Parti kaynakları A Haber’e konuştu! DEM Parti’den ortak vatan vurgusu DEM Parti kaynakları A Haber’e konuştu! DEM Parti’den ortak vatan vurgusu DEM Parti kaynakları A Haber’e konuştu! DEM Parti’den ortak vatan vurgusu
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