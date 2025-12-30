DEAŞ’ı Türkiye’nin üzerine kim sürüyor? A Haber’de dikkat çeken analiz

Türkiye'nin dört bir yanında DEAŞ operasyonlarıyla terörle mücadele çalışmaları sürüyor. Son olarak 30 Aralık'ta yapılan baskınlarla 357 şüpheli yakalandı. "Peki DEAŞ neden hareketlendi?" A Haber'de konuşan AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TERÖRLE GÖĞÜS GÖĞÜSE ÇARPIŞTIK"

AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı, hayatını kaybeden 3 şehit polisleri anarak başladığı konuşmasında, terörle mücadelenin uzun yıllar devam ettiğini belirtti. Özboyacı, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donlald Trump'ın itiraf niteliğindeki "DEAŞ'ın kurucuları Obama ve Clinton'dur" sözlerine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet dileyerek, yaralılarımıza şifalar dileyerek başlamak istiyorum. Hakikaten çok üzücü bir durum. Millet olarak başımız sağ olsun. Neticede terörle mücadelemiz bizim çok uzun yıllardır devam ediyor ve hiç hız kesmeden devam edecek. Fırat Kalkanı harekatı dünyada Türkiye'yi çok ayrı bir yere taşıyan bir harekat. Çünkü sahada DEAŞ'la, IŞİD'le o zamanki adıyla göğüs göğüse çarpışan tek ordu Türk ordusu. Biz DEAŞ'la mücadelemizi ta o zamandan aslında göstermiş olduk. Hem sahada hem enformasyon sahasında her zaman DEAŞ terörünün takipçisi olduk ve bu konuda gerekeni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.