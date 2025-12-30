DEAŞ’ı Türkiye’nin üzerine kim sürüyor? A Haber’de dikkat çeken analiz
Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 polisimiz şehit oldu. Yurdun dört bir yanında örgüte yönelik operasyonlar devam ederken, merak edilen “DEAŞ’ı Türkiye’nin üzerine kim sürüyor?” sorusu oldu. A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada örgütün Suriye’de küresel güçlerin anahtarı olarak hareket ettiğini vurgulayarak, “Türkiye bu oyunu gördü” dedi. Özboyacı, bu kapsamda hem sahada hem de sosyal medyada algılarla mücadele edildiğini söyledi.
Türkiye'nin dört bir yanında DEAŞ operasyonlarıyla terörle mücadele çalışmaları sürüyor. Son olarak 30 Aralık'ta yapılan baskınlarla 357 şüpheli yakalandı. "Peki DEAŞ neden hareketlendi?" A Haber'de konuşan AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"TERÖRLE GÖĞÜS GÖĞÜSE ÇARPIŞTIK"
AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı, hayatını kaybeden 3 şehit polisleri anarak başladığı konuşmasında, terörle mücadelenin uzun yıllar devam ettiğini belirtti. Özboyacı, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donlald Trump'ın itiraf niteliğindeki "DEAŞ'ın kurucuları Obama ve Clinton'dur" sözlerine değinerek şu ifadeleri kullandı:
"Şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet dileyerek, yaralılarımıza şifalar dileyerek başlamak istiyorum. Hakikaten çok üzücü bir durum. Millet olarak başımız sağ olsun. Neticede terörle mücadelemiz bizim çok uzun yıllardır devam ediyor ve hiç hız kesmeden devam edecek. Fırat Kalkanı harekatı dünyada Türkiye'yi çok ayrı bir yere taşıyan bir harekat. Çünkü sahada DEAŞ'la, IŞİD'le o zamanki adıyla göğüs göğüse çarpışan tek ordu Türk ordusu. Biz DEAŞ'la mücadelemizi ta o zamandan aslında göstermiş olduk. Hem sahada hem enformasyon sahasında her zaman DEAŞ terörünün takipçisi olduk ve bu konuda gerekeni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.
"TRUMP'IN SÖZLERİ İTİRAF NİTELİĞİNDE"
Bu ne için önemli? Şimdi burada Trump'ın söylediği aslında bir itiraf niteliğinde. Bunu zaten Suriye sahasını birazcık takip eden herkes anlar. Çünkü DEAŞ'ın ne zaman ortaya çıktığı ve nasıl palazlandığı hikayesi bize DEAŞ'ın ne olduğunu gösteriyor. Hemen hatırlayalım; Suriye'deki otorite boşluğundan ortaya çıkmış bir DEAŞ var ve her ne hikmetse rejimin bombaladığı, adeta böyle kimyasal bombalarla insanlık dışı bazı saldırılarla bombaladığı ve insanları sivilleri kaçırdığı bütün bölgelere hemen arkasından DEAŞ girmişti ve DEAŞ terörünü orada biz zeminde sahada zemin tutarken görüyorduk. Ve şu da çok ilginçtir, bunu devamen söyleyeyim.
"TÜRKİYE OYNANAN OYUNU GÖRDÜ"
DEAŞ'ın terk ettiği her yerde YPG, SDG konuşlandı. Dolayısıyla Suriye'deki bir etnik mezhebi ve oradaki politik değişimin bir aslında maalesef küresel güçler tarafından anahtarıdır DEAŞ. Türkiye'de bu oyunu çok iyi gördüğü için ilk baştan beri DEAŞ'a karşı tedbirini almıştır. Ve dediğim gibi yani gerektiğinde göğüs göğüse çarpışmayı göze alabilen dünyadaki tek ordu Türk ordusudur.
"SAHADA TERÖRLE SOSYAL MEDYADA ALGILARLA MÜCADELE"
Yani siz sadece bir iftirayı hatırlattınız. O dönem hatırlayın, siz de sahadaydınız biz de buralardan yorumluyorduk. Hakikaten Türkiye bir yandan sahada terörle mücadele ediyor, bir yandan sosyal medyada algılarla ve yalanlarla mücadele ediyordu. Ama hamdolsun süreç, zaman, tarih her zaman olduğu gibi milletimizi, ülkemizi, devletimizi haklı çıkardı. Ve DEAŞ konusunda bundan sonra da Türkiye'nin asla taviz verme gibi bir lüksü ya da şansı yok. Çünkü biz onların hangi amaca hizmet ettiğini, ne zaman güçlendirilip palazlandırıldığını, ne zaman biraz arka plana itildiğini çok iyi görüyoruz ve bu gözlemimizle sahadaki operasyonları yönetiyoruz.
ARALIK AYI DEAŞ OPERASYONLARI…
Şimdi bu özellikle Aralık ayında yapılan operasyonlar DEAŞ hücrelerinin hem Suriye'nin kuzeyinde hem Türkiye'nin içerisinde bazı hazırlıklar yaptığına dair duyumlar üzerine yapılmıştır. Ama eski Türkiye'nin olmadığını bir kez daha altını çizerek söyleyelim. Çünkü eskiden maalesef istihbaratta FETÖ etkisiyle bazı zafiyetler olabiliyordu, bazı yanlış yönlendirmeler olabiliyordu ama özellikle 15 Temmuz 2016'dan sonra Türkiye çok etkin şekilde istihbarat gücünü ortaya koyuyor. İstihbarat ne işe yarar? Doğru zamanda tedbir almanıza yarar. İşte Aralık ayında yapılan operasyonlar da Türkiye'nin doğru zamanda, doğru anda, doğru zamanda aldığı tedbirlerdir. Vatandaşımız bu konuda müsterih olsun.
"TÜRKİYE SURİYE'DE HUZUR VE BARIŞI BESLEYEN KONUMDA"
Biz bütün terör örgütleriyle mücadelemizi hız kesmeden sürdürüyoruz ve bizim "terörsüz Türkiye" iddiamız da Türkiye'nin aslında bu terör eşiğinden kurtulup artık küresel ve bölgesel bir güç olma yolundaki en büyük adımlarından biridir. Biz terörsüz Türkiye sürecini yürütürken aynı zamanda terörle mücadelemizi de devam ettiriyoruz. Biz nasıl gerektiğinde Suriye'de sahada göğüs göğüse bu terörle mücadele ettik, teröristlerin her türlüsüyle; şimdi de gerçekten dünyanın bu kadar kırılgan bir halde olduğu zamanlarda, vekalet savaşlarının hız kesmeden devam ettiği ve bölgede güç dengelerinin çok hızlı değişebileceği bir zamanda Türkiye istikrarıyla, kararlılığıyla, gücüyle adeta bölgede bir huzur ve refah adası olarak konumunu koruyor. Biz "terörsüz Türkiye" hedefimizi niye koyuyoruz? Çünkü biz terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirdiğimizde sadece Türkiye'de huzur ve barış olmayacak; bu Suriye'nin de huzur ve barışını, istikrarını besleyen bir durum. Ne DEAŞ'ın ne diğer terör örgütlerinin nefes alamadığı ve bölgede refahın, huzurun kalıcı olarak sağlandığı bir denklem için Türkiye'nin rolü çok kritik."
