İmralı ziyareti sonrası DEM'den yeni adım! Siyasi parti ziyaretleri başlıyor
PKK'nın silah bırakmasının ardından ilk kez İmralı'yı ziyaret eden DEM Parti heyetinden yeni bir adım geldi. Adadan dönen heyet temaslara başlama kararı alırken bugün Saadet ve DEVA Partisi, yarın ise CHP’yi ziyaret edilecek. İşte detaylar...
22 Ekim'de Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte geçtiğimiz hafta PKK'dan tarihi bir açıklama geldi. Örgüt, teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına yanıt olarak kendini feshettiğini ve silahlı mücadelenin sona erdiğini resmen duyurdu.
DEM HEYETİ İMRALI'DA
Bu kritik açıklamanın üzerinden altı gün geçtikten sonra, DEM Parti'den bir heyet İmralı'ya gitti. Dün İmralı'dan dönen DEM Parti heyetinin yeni adımı, meclisteki partileri ziyaret olarak belirlendi.
DEM PARTİ HEYETİ ZİYARETLERE BAŞLIYOR
DEM Parti heyeti, bugün Saadet ve DEVA'yı ziyaret edecek. Heyet ayrıca yarın da CHP'yle görüşme gerçekleştirecek. Öte yandan 23 Mayıs'ta da Gelecek Partisi'ne bir ziyaret planlanıyor.
HEYETTE KİMLER VAR?
Heyette partinin eş genel başkanları Bakırhan, Hatimoğulları, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer alacak.
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