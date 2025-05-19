İmralı ziyareti sonrası DEM’den yeni adım! Siyasi parti ziyaretleri başlıyor

22 Ekim'de Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte geçtiğimiz hafta PKK'dan tarihi bir açıklama geldi. Örgüt, teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına yanıt olarak kendini feshettiğini ve silahlı mücadelenin sona erdiğini resmen duyurdu.

DEM HEYETİ İMRALI'DA

Bu kritik açıklamanın üzerinden altı gün geçtikten sonra, DEM Parti'den bir heyet İmralı'ya gitti. Dün İmralı'dan dönen DEM Parti heyetinin yeni adımı, meclisteki partileri ziyaret olarak belirlendi.