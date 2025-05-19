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İmralı ziyareti sonrası DEM'den yeni adım! Siyasi parti ziyaretleri başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.05.2025 12:45 Güncelleme: 19.05.2025 12:53
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İmralı ziyareti sonrası DEM’den yeni adım! Siyasi parti ziyaretleri başlıyor

PKK'nın silah bırakmasının ardından ilk kez İmralı'yı ziyaret eden DEM Parti heyetinden yeni bir adım geldi. Adadan dönen heyet temaslara başlama kararı alırken bugün Saadet ve DEVA Partisi, yarın ise CHP’yi ziyaret edilecek. İşte detaylar...

22 Ekim'de Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte geçtiğimiz hafta PKK'dan tarihi bir açıklama geldi. Örgüt, teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına yanıt olarak kendini feshettiğini ve silahlı mücadelenin sona erdiğini resmen duyurdu.

DEM SİYASİ PARTİ TURUNA BAŞLIYOR!

DEM HEYETİ İMRALI'DA

Bu kritik açıklamanın üzerinden altı gün geçtikten sonra, DEM Parti'den bir heyet İmralı'ya gitti. Dün İmralı'dan dönen DEM Parti heyetinin yeni adımı, meclisteki partileri ziyaret olarak belirlendi.

Teröristbaşı Öcalan ve DEM heyeti (X)Teröristbaşı Öcalan ve DEM heyeti (X)

DEM PARTİ HEYETİ ZİYARETLERE BAŞLIYOR

DEM Parti heyeti, bugün Saadet ve DEVA'yı ziyaret edecek. Heyet ayrıca yarın da CHP'yle görüşme gerçekleştirecek. Öte yandan 23 Mayıs'ta da Gelecek Partisi'ne bir ziyaret planlanıyor.

HEYETTE KİMLER VAR?

Heyette partinin eş genel başkanları Bakırhan, Hatimoğulları, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer alacak.

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İmralı ziyareti sonrası DEM’den yeni adım! Siyasi parti ziyaretleri başlıyor İmralı ziyareti sonrası DEM’den yeni adım! Siyasi parti ziyaretleri başlıyor İmralı ziyareti sonrası DEM’den yeni adım! Siyasi parti ziyaretleri başlıyor
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