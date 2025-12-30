Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüşecek

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILAYACAK

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Muhmud'u resmi törenle karşılayacak.

İKİLİDERDEN ORTAK BASIN TOPLANTISI

Öte yandan iki liderin ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunması bekleniyor.

DURAN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmelerde, Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini belirten İletişim Başkanı Duran, "İş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir" dedi.

İletişim Başkanı Duran, yapılacak görüşmelerde ayrıca, Somali'nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali Federal Hükümeti'nin ulusal birliği sağlama yönünde attığı adımlar ve bölgesel gelişmelerin de ele alınacağını bildirdi.