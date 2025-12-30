30 Aralık 2025, Salı
Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüşecek

Giriş: 30.12.2025 13:32 Güncelleme: 30.12.2025 13:50
Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüşecek

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan ile Mahmud görüşmesinde Somali'nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali Federal Hükümeti’nin ulusal birliği sağlama yönünde attığı adımlar ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 30 Aralık 2025 tarihinde Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu.

HANGİ KONULAR MASADA?
Başkan Erdoğan ile Mahmud görüşmesinde Somali'nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali Federal Hükümeti'nin ulusal birliği sağlama yönünde attığı adımlar ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILAYACAK
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Muhmud'u resmi törenle karşılayacak.

İKİLİDERDEN ORTAK BASIN TOPLANTISI
Öte yandan iki liderin ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunması bekleniyor.

DURAN'DAN AÇIKLAMA
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmelerde, Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini belirten İletişim Başkanı Duran, "İş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir" dedi.

İletişim Başkanı Duran, yapılacak görüşmelerde ayrıca, Somali'nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali Federal Hükümeti'nin ulusal birliği sağlama yönünde attığı adımlar ve bölgesel gelişmelerin de ele alınacağını bildirdi.

