Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibindeydi! 4 ayda köşeyi döndü | Hem şirketine ihale hem genel müdürlük
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim ekibinde yer alan Parametre Araştırma Şirketi'nin büyük ortağı Can Dağdelen, İBB tarafından açılan ihalelerle milyonları kasasına doldurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim ekibinde yer alan Can Dağdelen, İBB iştiraki İSBAK'a genel müdür oldu.
Sabah'ın haberine göre İSBAK tarafından ataması duyurulan Dağdelen hem seçim zamanı hem de daha sonra İBB'den aldığı ihalelerle gündeme gelmişti. Bu ihalelerden en dikkat çekeni ise İBB Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından, İmamoğlu'nun seçilmesinin üstünden 4 ay geçmeden 18 Ekim 2019 tarihinde açılan ihale oldu.
İmamoğlu'nun seçim kampanya ekibinde yer alan Dağdelen'in şirketi Parametre firması, '2020-2024 Stratejik Planı Paydaş Araştırması' hizmet alım ihalesini İBB tarafından pazarlık usulüyle aldı.
İhaleye davet usulüyle katılan Dağdelen'in firması, aldığı ilk ihale sonrasında hız kaybetmeden İBB'nin pazarlık usulü ihale verdiği belirli firmalar arasında yerini aldı.
İMAMOĞLU'NUN EKİBİNDEN
Eski İBB Başkanı İmamoğlu'nun seçim çalışmalarını yürüten yakın çalışma ekibinde görülen Can Dağdelen'in, ortaklığının bulunduğu Parametre firmasının 4 milyon 350 bin TL sermayesi bulunuyor.
İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre 2024 yılına kadar bu sermayenin 3 milyon 265 bin TL'si Can Dağdelen, bir milyon 85 bin TL'si ise Sevda Karaca'ya aitti. Dağdelen, 2016 yılında firmaya küçük ortak olarak girdi.
Ancak 19 Mart 2019 tarihli hisse devir sözleşmesiyle Parametre'nin patronu oldu. Dağdelen son olarak 18 Kasım 2024 tarihli hisse devir sözleşmesiyle firmadaki tüm hissesini Mustafa Karaca'ya devretti.
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