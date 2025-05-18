Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ekibindeydi! 4 ayda köşeyi döndü | Hem şirketine ihale hem genel müdürlük

İBB binası (AHABER ARŞİV)

Sabah'ın haberine göre İSBAK tarafından ataması duyurulan Dağdelen hem seçim zamanı hem de daha sonra İBB'den aldığı ihalelerle gündeme gelmişti. Bu ihalelerden en dikkat çekeni ise İBB Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından, İmamoğlu'nun seçilmesinin üstünden 4 ay geçmeden 18 Ekim 2019 tarihinde açılan ihale oldu.