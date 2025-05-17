Bakan Uraloğlu’ndan yapay zeka çıkışı: Her şeyine asla güvenmeyeceğiz!

FOTOĞRAF: DHA

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMELERİ YOLDA

Türkiye'nin sosyal medya kullanımında dünya sıralamasında üstlerde yer aldığını belirten Uraloğlu, özellikle çocuk ve gençlerin bu mecralardan olumsuz etkilenmemesi için yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını söyledi:

"Ülke nüfusuna oranla sosyal medya kullanan en yüksek ülkeyiz. Normalde dünyada 5'inci ya da 6'ncı sıralardayız. Sosyal medyayı belli bir disiplin altına almamız gerekiyor. Muhakeme yeteneği gelişmemiş çocuklarımız bu mecralarda zehirleniyor. 13 yaşın altındaki çocuklar sosyal medyaya girmemeli, 13-16 yaş aralığında da aile izni olmalı."

17 MİLYON IP ADRESİ DENETİM ALTINDA

Dijital güvenlik konusuna da değinen Bakan, Türkiye'nin bu alanda uluslararası düzeyde güçlü bir konuma sahip olduğunu belirtti:

"Her gün 17 milyon IP adresini düzenli olarak kontrol ediyoruz. Yasal olmayan hiçbir VPN'nin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Bu alanlarda üst seviye koruma şart. Bu konuda dünyada rol model bir ülkeyiz."

YENİ OTOYOL VE ULAŞIM PROJELERİ MASADA

Uraloğlu, Türkiye'nin kara yolu ağında ulaştığı noktaya ve devam eden projelere de değindi. Ülkede araç sayısının 32 milyonu geçtiğini, ortalama hızın da 90 km/s'ye çıktığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

"3 bin 800 kilometrelik otoyol ağımızı tamamladık. 8 bin 500 kilometreye ulaştığımızda Türkiye'nin genel otoyol ihtiyacını karşılamış olacağız. Ankara ile İstanbul arasında yeni bir otoyol projesi üzerinde çalışıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Akyazı'ya bağlanıp, oradan direkt Ankara'ya geçecek bir güzergah planlıyoruz. Şehir içine girmeden ulaşımı sağlayacak bu proje önemli bir alternatif olacak."

SÜPER HIZLI TREN GELİYOR: 80 DAKİKADA İSTANBUL–ANKARA

Bakan Uraloğlu, demir yolu yatırımlarının da sürdüğünü belirterek Ankara–İstanbul arasında "süper hızlı tren" projesi başlattıklarını duyurdu.

Uraloğlu, "350 kilometre hıza ulaşacak süper hızlı trenle İstanbul-Ankara arası sadece 80 dakikada geçilecek. Bu, hızlı tren işletmeciliğinde bir üst seviye olacak. Ayrıca Ankara–İzmir hattı için de çalışmalarımız sürüyor. 505 kilometrelik hattın bir bölümünü önümüzdeki yıl Afyon'a, bir sonraki yıl da İzmir'e ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

KUZEY DEMİR YOLU VE İSTANBUL'UN ULAŞIM HEDEFİ

İstanbul'un kuzeyini kapsayacak "Kuzey Demir Yolu Projesi" hakkında bilgi veren Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek olan bu hattın ihalesinin bu yıl yapılacağını belirtterek, "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başlayıp, İstanbul Havalimanı ve Sapanca'ya kadar uzanan bu hat, İstanbul'un kuzeyini hızlı trenle bağlayacak. İstanbul'da 162 kilometrelik raylı sistem yaptık. 26 kilometre daha yapılıyor. Toplam 400 kilometreyi geçeceğiz. Ancak ulaşım sorununun tamamen çözülmesi için 1004 kilometre raylı sisteme ihtiyaç var. 600 kilometre daha yapılmalı." ifadelerini kullandı.

2053 VİZYONU: 48 SAATTE TÜRKİYE TURU

Bakan, demir yolları için belirledikleri uzun vadeli hedefleri de paylaştı:

"2053 hedefimiz kapsamında, Türkiye genelinde 28 bin 530 kilometrelik demir yolu hattı planlıyoruz. Bu gerçekleştiğinde, vatandaşlarımız 48 saat içinde tüm Türkiye'yi demir yoluyla dolaşabilecek."

KONTROLLÜ TEKNOLOJİK KALKINMA VURGUSU

Konuşmasında sık sık "kontrollü kalkınma" mesajı veren Bakan Uraloğlu, teknolojinin sunduğu fırsatları milli hedeflerle uyumlu bir şekilde kullanmanın gerekliliğini vurguladı. Özellikle yapay zekâ, dijital güvenlik ve çocukların dijital mecralardan korunması konularında hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtti.