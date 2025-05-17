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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.05.2025 22:13 Güncelleme: 17.05.2025 23:02
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Kahramanmaraş’ta korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!

Yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerden de hissedildi.

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

AFAD son depremler: (deprem.afad.gov.tr)

2025-05-17 22:05:44 38.14028 36.60333 7.01 MW 4.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-05-17 20:48:40 39.21167 28.96444 12.45 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-05-17 20:45:42 38.15028 36.60278 7.19 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-05-17 19:38:49 39.70472 25.97694 7.02 ML 1.5 Ege Denizi - [15.74 km] Ezine (Çanakkale)
2025-05-17 19:37:21 37.38056 36.7625 7.0 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-05-17 18:56:49 37.13694 31.50778 18.73 ML 1.4 İbradı (Antalya)
2025-05-17 18:41:22 38.32917 38.77111 10.36 ML 1.0 Kale (Malatya)
2025-05-17 18:35:14 38.80111 26.70694 6.96 ML 1.6 Ege Denizi - [12.33 km] Foça (İzmir)
2025-05-17 18:27:40 36.90917 29.35806 7.0 ML 1.2 Altınyayla (Burdur)
2025-05-17 18:25:45 36.89333 29.35722 7.0 ML 1.1 Altınyayla (Burdur)
2025-05-17 17:30:36 37.80583 37.06611 6.46 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

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Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! Kahramanmaraş’ta korkutan deprem!
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