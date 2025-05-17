Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerden de hissedildi.
AFAD son depremler: (deprem.afad.gov.tr)
2025-05-17 22:05:44 38.14028 36.60333 7.01 MW 4.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-05-17 20:48:40 39.21167 28.96444 12.45 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-05-17 20:45:42 38.15028 36.60278 7.19 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-05-17 19:38:49 39.70472 25.97694 7.02 ML 1.5 Ege Denizi - [15.74 km] Ezine (Çanakkale)
2025-05-17 19:37:21 37.38056 36.7625 7.0 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-05-17 18:56:49 37.13694 31.50778 18.73 ML 1.4 İbradı (Antalya)
2025-05-17 18:41:22 38.32917 38.77111 10.36 ML 1.0 Kale (Malatya)
2025-05-17 18:35:14 38.80111 26.70694 6.96 ML 1.6 Ege Denizi - [12.33 km] Foça (İzmir)
2025-05-17 18:27:40 36.90917 29.35806 7.0 ML 1.2 Altınyayla (Burdur)
2025-05-17 18:25:45 36.89333 29.35722 7.0 ML 1.1 Altınyayla (Burdur)
2025-05-17 17:30:36 37.80583 37.06611 6.46 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
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