Kahramanmaraş’ta korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerden de hissedildi.