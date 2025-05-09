İBB’deki rant sisteminin kilit ismi! Villalar, lüks arabalar…

CHP'deki para kuleleri - Fatih Keleş (AHABER ARŞİV)

RANT EKİBİ İKİYE AYRILMIŞ

Bunlar da soruşturma öncesi bilinen isimler. Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz ve Ali Nuhoğlu... Soruşturma sonrası bu isimlere Adem Soytekin, Hüseyin Köksal gibi birkaç isim daha eklendi. Ne tesadüf oteldeki kamera bantlamasında da bunlar var. Bu ekibin işi gücü İstanbul'daki kent rantını kurdukları "paralel yapı"ya aktarmak. Bu konuda da ciddi tecrübeliler. Bu yüzden de rant ekibi ikiye ayrılmış. Biri orta ve orta üstü gelir grubuna, diğeri de VIP olanlara bakıyor.

VIP deyip geçmeyin, sözü edilen rakamlar dudak uçuklatıyor. İddiaların alt sınırı 5'ten başlıyor, 10 milyon dolara kadar gidiyor. Yalıdan bahsetmiyorum; Boğaz'ın iki yakasında 15-20 milyon dolara satılan villalar var. En somut örneği, 15 milyon TL'ye İmamoğlu'na satılan ama gerçek fiyatı 50 milyon dolar olan üç villa.