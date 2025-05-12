İBB soruşturmasında yeni gelişme! Milyarlarca liralık ihalelere soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen siyasi finansman ve yolsuzluk soruşturması kritik bir aşamaya geldi. İBB'ye bağlı iştiraklerin milyarlarca liralık ihale süreçleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla özel ekipler tarafından detaylı şekilde mercek altına alındı. Soruşturmanın odağında İSFALT, Metro İstanbul, İSTAÇ ve İSKİ gibi stratejik kurumlar yer alırken, bazı özel firmalara yönelik "özel yönlendirme" ve "kamu zararı" iddiaları da dosyaya girdi.

İHALE DOSYALARI KAMYONLARLA EMNİYETE TAŞINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İBB iştiraklerine ait milyarlarca liralık ihale belgeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. İBB yönetimi tarafından gönderilen belgeler, özel kurulan 80 kişilik bir uzman ekip tarafından inceleniyor.

DOSYANIN MERKEZİNDEKİ İŞTİRAKLER

Soruşturmanın ana odağında, İstanbul'un kritik altyapı hizmetlerini yürüten İBB iştirakleri bulunuyor. Raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul, asfalt üreticisi İSFALT ve çevre yönetimi firması İSTAÇ'ın, son yıllarda aldığı büyük ihaleler detaylı şekilde araştırılıyor.

"ÖZYURTLAR'A YÖNLENDİRME" İDDİASI

Hassas kaynaklara göre, İBB iştiraklerinin bazı firmalarla doğrudan çalışmak istememesi üzerine Fen İşleri gibi daireler devreye sokularak işlerin bu firmalara aktarıldığı iddia ediliyor. Özellikle Özyurtlar İnşaat'ın bu şekilde milyonluk işlere erişim sağladığı öne sürülüyor.

NAYLON FATURA VE TEFECİLİK SUÇLAMALARI

Özyurtlar İnşaat hakkında geçmişte "naylon fatura" ve "paravan şirketlerle tefecilik" suçlamalarının yer aldığı dosyalar da savcılığın radarında. Bu kapsamda firmanın kamu kaynaklarına zarar verdiği iddiası araştırılıyor.

DEMİR İNŞAAT SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ

Son olarak soruşturma dosyasına Demir İnşaat da dahil edildi. Firmanın İBB iştirakleriyle yürüttüğü projeler, alt yüklenici ilişkileri ve hak ediş süreçleri üzerinden kamuya zarar verilip verilmediği araştırılıyor. İddialar arasında danışıklı ihaleler ve fiyat şişirmeleri yer alıyor.