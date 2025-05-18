İBB'den Londra'ya uzanan kirli para ağı deşifre! Merkezinde firari Murat Gülibrahimoğlu var | Jetle geldi parayla uçtu
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması devam ederken her geçen gün yeni bir detay daha ortaya çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Londra’ya uzanan kirli para trafiğinde belediyeye ait hafriyat sahaları, taş ocakları ve altyapı projelerinden elde edilen yüz milyonlarca doların, özel jetlerle yurt dışına kaçırıldığı gün yüzüne çıktı. İddiaların merkezinde olan tek isim ise mal varlığına el konulan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Murat Gülibrahimoğlu oldu. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız'ın Başsavcılığı'a verdiği ifade, uçuş trafiğini gözler önüne seriyor. İtirafçı olan Yıldız, 'Murat Gülibrahimoğlu, Cebeci hafriyat sahasını ve taş ocaklarını tekeline aldı. İstanbul'un hafriyat döküm işlerinin %70'i onun kontrolündeydi. Bu paraların büyük kısmı Londra'ya aktarıldı. 2025 Mart'ta özel jetle kaçtı. Duyduğuma göre Londra'daki paranın yarısı Ekrem İmamoğlu'na ait.' demişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması devam ederken her geçen gün yeni bir detay daha ortaya çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Londra'ya uzanan gizli bir para trafiği deşifre oldu.
Belgeler ve tanık ifadeleri, İstanbul'dan Londra'ya uzanan bu lüks kaçış hattında kamu kaynaklarının nasıl kişisel servete dönüştürüldüğünü gözler önüne seriyor.
10 KEZ ÖZEL JETLE JETLE GELDİ, PARAYLA UÇTU
Uçuş kayıtları, Gülibrahimoğlu'nun 2022-2025 arasında en az 10 kez özel jetle İstanbul'dan yurt dışına çıkış yaptığını gösteriyor. Bu seyahatlerin büyük çoğunluğu geri dönüş kaydı olmadan, kısa süreli ve kapalı uçuşlar şeklinde gerçekleşmiş.
NAKİT PARA VE KRİTİK BELGELER...
En dikkat çekeni ise 28 Ekim 2022 tarihli İstanbul–Londra uçuşu. Gülibrahimoğlu'nun yanında İmamoğlu İnşaat'ın eski genel müdürü Tuncay Yılmaz ve iş insanı Hüseyin Köksal bulunuyor. Üçlü, yalnızca iki gün sonra Türkiye'ye dönüyor. Bu seyahat, büyük miktarda nakit para veya kritik belgelerin taşındığına dair iddia edildi.
ERTAN YILDIZ'DAN İTİRAF: PARANIN YARISI EKREM İMAMOĞLU'NA AİT
İBB iştiraklerinde üst düzey görev yapmış Ertan Yıldız'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği kapsamlı ifade, uçuş trafiğini anlamlandırıyor: "Murat Gülibrahimoğlu, Cebeci hafriyat sahasını ve taş ocaklarını tekeline aldı. İstanbul'un hafriyat döküm işlerinin %70'i onun kontrolündeydi. Yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağladı. Bu paraların büyük kısmı Londra'ya aktarıldı. 2025 Mart'ta özel jetle kaçtı. Duyduğuma göre Londra'daki paranın yarısı Ekrem İmamoğlu'na ait."
CEBECİ'DEN LONDRA'YA İŞTE O PARA AKIŞININ ROTASI...
İtiraflara göre, kamuya ait olması gereken döküm sahası gelirleri:
- İSTAÇ yerine Gülibrahimoğlu şirketlerine yönlendirildi.
- Naylon faturalar ve çift kayıt sistemiyle resmi muhasebe dışına çıkarıldı.
- İlgili izinler, Fatih Keleş ve İbrahim Bülbüllü üzerinden alındı.
- Paranın bir kısmı belediye meclis kararlarıyla artırılan tarifeler üzerinden fazladan tahsil edildi.
Bu sistemin kurucusu Murat Gülibrahimoğlu, belediyeye ait şirketlerin hisselerine dahi göz dikti, taş piyasasında tekelleşerek yapay kıtlıkla fiyatları manipüle etti.
GİZLİ ORTAKLIK MI?
Ertan Yıldız, bu finansal organizasyonun sadece bireysel çıkarlarla açıklanamayacağını belirtiyor. Tanığa göre, Ekrem İmamoğlu bu sistemin bilgisi ve onayı dahilinde hareket etti. Murat Gülibrahimoğlu ile yapılan özel toplantılarda "orta yol" arandı, ancak paranın büyük kısmını Gülibrahimoğlu'nun elinde tutması üzerine ipler koptu.
SEYAHAT DEĞİL, KAMU YAĞMASI ROTA
Sabah'ın haberine göre belgeler, tanık beyanları ve özel jet kayıtları bir araya geldiğinde, İstanbul'dan Londra'ya uzanan bu hattın sadece lüks seyahat değil, bir kamu yağması rotası olduğu ortaya çıkıyor.
MASAK, savcılık ve yurt dışı bağlantılı mali istihbarat birimlerinin bu jet hattını derinlemesine incelemeye aldığı öğrenildi.
İŞTE YILLARA GÖRE MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU'NUN ÖZEL JET UÇUŞ KAYITLARI...
2020
• 01 Aralık 2020 – GİRİŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı
• 29 Kasım 2020 – ÇIKIŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı
2022
• 28 Ekim 2022 – ÇIKIŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı
• 30 Ekim 2022 – GİRİŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı
2023
• 28 Eylül 2023 – 2 ayrı ÇIKIŞ kaydı (aynı gün iki farklı saat) – İstanbul Atatürk Havalimanı
• 29 Ekim 2023 – GİRİŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı
2024
• 08 Mart 2024 – ÇIKIŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı
• 10 Mart 2024 – GİRİŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı
• 22 Mayıs 2024 – ÇIKIŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı (sabah)
• 22 Mayıs 2024 – GİRİŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı (akşam)
2025
• 19 Ocak 2025 – GİRİŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı
• 29 Ocak 2025 – ÇIKIŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı
• 19 Şubat 2025 – ÇIKIŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı
• 22 Şubat 2025 – GİRİŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı
• 08 Mart 2025 – ÇIKIŞ – İstanbul Atatürk Havalimanı
Toplamda en az 14 farklı uçuş hareketi kaydedilmiştir. Bu uçuşların önemli kısmı kısa süreli olup, "giriş–çıkış" zamanlamaları para transferi, belge taşıma ya da görüşme amaçlı yurtdışı seyahat şüphesini güçlendirdiği iddia edildi.
MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Öte yandan geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik Mali Suçlar soruşturması kapsamında Murat Gülibrahimoğlu hakkında, "Suç örgütü üyeliği", "Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi usul kanununa muhalefet" suçlamalarıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanuna muhalefet" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
MAL VARLIĞINA EL KONMUŞTU
Şüpheli Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edilmişti.
Şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2025 Metro, Metrobüs, Marmaray, otobüsler parasız mı?
- Zeka testi: Sadece gerçek bir matematik dehası tek farklı sayıyı 5 saniyede bulabiliyor
- 19 Mayıs mesajları | Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için en anlamlı 19 Mayıs kutlama sözleri
- 19 Mayıs eczaneler açık mı? Sağlık ocakları, hastaneler, poliklinikler çalışıyor mu?
- GS Şampiyonluk Maçı | Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
- Hikayeleriyle tüyler ürperten 7 terk edilmiş yer!
- Altında düşüş devam edecek mi? Altın fiyatları yükselecek mi? İslam Memiş o aya işaret etti!
- 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? MNG, Yurtiçi, Aras, PTT ve Sürat dağıtım yapacak mı? Kargo firmaları açıkladı!
- 19 Mayıs’ta noterler hizmet verecek mıi? 19 Mayıs borsa ve bankalar açık mı, kapalı mı?
- 19 Mayıs'ta marketler açık mı? 19 Mayıs AVM’ler kaçta açılıyor, kapanıyor? BİM, ŞOK, A101, Tarım Kredi, Migros
- Sanki cebinde akrep taşıyor: Tutumluluğun kitabını yazıyor! En cimri 3 burç
- Zeka testi: Çiçeklerin arasında gizlenmiş 4 yüz nerede? 678 kişiden sadece 19'u buldu