İBB’deki yolsuzluk davasında yeni ifade: Adıma şirket kurup valizle para taşıdılar
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması devam ediyor. Tutuklanan Ekrem İmamoğlu‘nun kurduğu yolsuzluk ve rüşvet ağında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. İzmir’in Çeşme ilçesinde bir gece kulübünde korumalık yapan Furkan Yalçınkaya, soruşturma kapsamında ifade verdi. Çiçek, “Üzerime şirket kuruldu. İBB’ye çok sayıda naylon fatura kesildi. Bankadan nakit çekilen paralar, bavullarla Murat Kapki’nin Şişli’deki ofisine taşındı.” Dedi.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen suç örgütünün yasadışı faaliyetlerine yönelik ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde bir gece kulübünde bodyguardlık (korumalık) yapan Fukan Yalçınkaya'nın soruşturma dosyasında yer alan ifadesine göre, Yalçınkaya'nın üzerine kurulan paravan şirketle milyonlarca liralık ihale alındı.
Sabah'ın haberine göre Yalçınkaya, Çeşme'de tanıştığı Ahmet Çiçek'in kendi üzerine şirket kurdurduğunu belirterek, bu şirket tarafından İBB'ye naylon faturalar kesildiğini, bankadan nakit çekilen paraların bavullarla Murat Kapki'nin Şişli'deki ofisine taşındığını belirtip şunları anlatı:
Ahmet Çiçek bana, 3R isimli şirketleri kurdurdu.
Detaylandırmak gerekirse Murat Kapki'nin Ferko'da bulunan ofisine, Murat Kapki'nin adamları Şehmus ve emekli polis Güngör isimli şahıs, Berat Kapki ve Serhat Kapki'nin de zaman zaman geldiği banka şubelerinde buluşarak elden nakit para taşıdım.
15.01.2024 tarihinde bizzat Serhat Kapki ile Halkbank Beşiktaş şubesinde buluşarak bankadan nakit olarak çekmiş olduğum parayı, kendisine teslim ettim. Bu tarihteki kamera görüntülerinde bu durum net olarak görünecektir. Yine aynı gün Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Katılım Bankası Mecidiyeköy şubelerinden parayı elden çekip kendisine teslim ettim.
Bugünün sonunda bankalardan topladığımız paraları Ferko Plaza'nın ana girişine kadar taşıdım. Buradan Serhat Kapki ve Güngör isimli şahıslar paraları Murat Kapki'nin ofisine çıkardılar.
SEÇİM ÖNCESİ ARTTI
Özellikle 2024 yerel seçimlerinden 3-4 ay öncesinden başlayarak seçimlere kadar bahsetmiş olduğum elden para çekme ve teslim etme işlemleri çok yoğunlaştı. Ferko'daki ofise para teslimatları genelde 2. kattaki otoparktan asansörle çıkarılarak yapıldı.
PARA BÖLMESİ VARDI
Bir keresinde ofise çıktığımda odasının yanında ayrı bir bölme vardı. Paraların buradan bavullarla çıktığını gördüm. Yine 26.02.2024'te Muhittin Palzaoğlu'nun, Bulgurlu Polis Karakolu'nun yanında bulunan ofisine para dolu 1 bavul götürüp Serkan Yıldız isimli şahsa teslim ettim. Tüm bunları Çiçek'in yönlendirmesiyle yaptım.
Ali Çiçek ve Kapki İBB'den aldıkları reklam ihaleleriyle gündeme gelmişlerdi. Her iki isim de ilk operasyonda tutuklanan isimler arasında yer alıyor.
NİŞANLISI İTİRAF ETTİ
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ahmet Çiçek'in nişanlısı Meral Çakır ise Ahmet Çiçek'in Murat Kapki ve Muhittin Palazoğlu'na naylon fatura kestiğini itiraf etti. 2. dalga operasyonda tutuklandıktan sonra itirafçı olup adli kontrolle serbest bırakılan Meral Çakır, "Nişanlım Ahmet Çiçek, Murat Kapki ve Muhittin Palazoğlu'nun Medya AŞ ve Kültür AŞ'den almış olduğu işleri alt taşeron olarak kendisi yapıyordu" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka testi: Sadece yüksek IQ'ya sahip olanlar hatayı fark ediyor
- DOĞUM YARDIMI 5 BİN TL BAŞVURU ŞARTLARI: Çocuk yardımı ve doğum parası ne kadar, başvuru nasıl yapılır?
- Önemli bir kan hastalığı: Talasemi (Akdeniz Anemisi) belirtileri neler, nasıl tedavi edilir?
- Süper Lig’de 35. Hafta | Başakşehir - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte maç sonucu
- Hafta sonu sınav var mı? 10 - 11 Mayıs ÖSYM sınavları: TR-YÖS ve STS Öğretmenlik saat kaçta?
- Kişilik testi: Resimde ilk gördüğün nedir? Güvensizliğini ortaya koyuyor
- Kedinizin kuyruğu size ne anlatıyor? Bu kuyruk hareketlerine dikkat!
- Bu sözler yola değil, kalbe gidiyor! Mizah, aşk, felsefe ve racon dolu kamyon arkası yazılar 🚚
- Mali Müşavirlik sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2025 SMMM sınav takvimi
- KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav takvimi
- 8 Mayıs Maç Takvimi | Hangi maç saat kaçta, nerede yayınlanacak?
- Adeta para mıknatısı gibiler! İşte astrologlara göre en şanslı 3 burç kim