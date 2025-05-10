İBB’deki yolsuzluk davasında yeni ifade: Adıma şirket kurup valizle para taşıdılar

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

Sabah'ın haberine göre Yalçınkaya, Çeşme'de tanıştığı Ahmet Çiçek'in kendi üzerine şirket kurdurduğunu belirterek, bu şirket tarafından İBB'ye naylon faturalar kesildiğini, bankadan nakit çekilen paraların bavullarla Murat Kapki'nin Şişli'deki ofisine taşındığını belirtip şunları anlatı:

Ahmet Çiçek bana, 3R isimli şirketleri kurdurdu.

Detaylandırmak gerekirse Murat Kapki'nin Ferko'da bulunan ofisine, Murat Kapki'nin adamları Şehmus ve emekli polis Güngör isimli şahıs, Berat Kapki ve Serhat Kapki'nin de zaman zaman geldiği banka şubelerinde buluşarak elden nakit para taşıdım.