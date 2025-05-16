İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna devam kararı verildi

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İMAMOĞLU KATILDI MI?

Sulh Ceza Hakimliği'ndeki tutukluluk gözden geçirme duruşmasına Ekrem İmamoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmayacağına dair dilekçe sundu. Diğer şüpheliler ise SEGBİS ile bağlanarak tahliyelerini talep etti.

(Foto: AA)

TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI VERİLDİ

Hakimlik, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve beraberindeki şüphelilerin üzerlerine atılı suçlar için öngörülen ceza miktarı, delilleri yok etme, gizleme, değiştirme, tanıklar ve mağdurlar üzerinde baskı yapma ihtimalleri bulundukları belirtilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.