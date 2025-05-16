İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna devam kararı verildi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve diğer şüphelilerin aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. İmamoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmayacağına dair dilekçe sundu. Hakimlik, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve beraberindeki şüphelilerin üzerlerine atılı suçlar için öngörülen ceza miktarı, delilleri yok etme, gizleme, değiştirme, tanıklar ve mağdurlar üzerinde baskı yapma ihtimalleri bulundukları belirtilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan eski Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Fatih Keleş, Ali Nuhoğlu, Serdar Haydanlı, Buğra Gökçe ve bazı şüphelinin aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.
İMAMOĞLU KATILDI MI?
Sulh Ceza Hakimliği'ndeki tutukluluk gözden geçirme duruşmasına Ekrem İmamoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmayacağına dair dilekçe sundu. Diğer şüpheliler ise SEGBİS ile bağlanarak tahliyelerini talep etti.
TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI VERİLDİ
Hakimlik, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve beraberindeki şüphelilerin üzerlerine atılı suçlar için öngörülen ceza miktarı, delilleri yok etme, gizleme, değiştirme, tanıklar ve mağdurlar üzerinde baskı yapma ihtimalleri bulundukları belirtilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
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