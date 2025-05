Başkan Erdoğan'dan net terörsüz Türkiye mesajı! "Bayrağımız dilimiz tartışma konusu değildir"

Başkan Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde konuştu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Her yıl mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz bu tören, bu ülkenin büyümesi ve kalkınmasının gizli kahramanlarına bir vefa borcudur. Hizmet şeref belgelerini almaya hak kazanan üyelerimizi tebrik ediyorum. Bu milletin esenliği için ter döktüler. Sadakatin yanı sıra fedakarlığın simgesi olan bu plaketin hayırlı olmasını diliyorum. İleri giden bir Türkiye ortaya çıktı. Türkiye'nin ekonomi alanındaki yazdığı başarı hikayesine birlikte imza attık. İhracat hacmini 36 milyar dolardan 265 milyar dolara çıkardık.

PARMAKLA GÖSTERİLEN KONUMA GELDİK

Togg'un seneye ihracatı başlayacak. Ürün alma konusunda başkalarının kapısını çalma konumundan kapısı çalınan ülke konumuna geldik.

DEPREM BÖLGESİ ÇALIŞMALARI

6 Şubat depremleri sonrasında TOBB'un bu milletin bir kurumu olduğunu bir kez daha göstermesi ayrıca takdire şayandı. Depremzelerimizi tekrar yuvalarına kavuşturmak için başlattığımız konut kampanyasına özel sektörün en büyük desteği TOBB tarafından geldi. Deprem bölgemizin yeniden imar ve ihyasına verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Ülkemiz ekonomisine 104 milyar doları üzerinde maliyeti olan bu büyük felaketin altından yüz akıyla kalkıyoruz. Afetin ikinci yıl dönümünde 201 bin konutun anahtarlarını teslim ettik. Dünyanın en büyük şantiyesine çevirdiğimiz deprem bölgesinde inşaat çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor. Yıl sonuna kadar kalan 252 bin konutu da tamamlayarak sene başında 453 bin konutun anahtarlarını hak sahiplerine teslim etmiş olacağız.

Depremzede kardeşlerimiz güvenli, huzurlu ve modern evlerine girmeden hiçbirimiz rahata eremeyiz. Deprem bölgesinin ihyası en öncelikli gündemimiz olmaya devam edecek. Şunu bilmenizi özellikle arzu ediyorum. 23 yıl boyunca beraber çok çalıştık ve 2023 hedeflerine birlikte ulaştık. Şimdi gözümüzü 2053'e diktik. Bunun için heyecanımızı her gün tazeliyor, yeniliyor, her zaman ileriye bakıyoruz. Her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan bu ülkeye eser kazandırmanın heyecanını, sevincini ve elbette haklı kıvancını kalbimizin derinliklerinde hissediyoruz.

Deprem bölgesinde inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 252 bin konutu da tamamlayarak sene sonunda 453 bin konutun anahtarlarını hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. 41 yılda terörün Türkiye ekonomisine verdiği zarar doğrudan ve dolaylı 2 trilyon doları buluyor. Devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir.

"TÜRKİYE 41 YILDA KANLI TERÖR EYLEMLERİNE MARUZ KALDI"

Bugün bu salonda Türkiye'ye hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşayan her bir kardeşimin de bizimle aynı hissiyatı paylaştığına yürekten inanıyorum. Kim ne derse desin, Türkiye ekonomisinin omurgasını temsil eden TOBB'u, ülkemizin en saygın kurumlarından biri olarak görüyoruz. Ekonominin sağlıklı ve güvenli bir ortama kavuşmasında, giderek artan belirsizliklerin ortadan kaldırılmasında, iş dünyamızın tüm kesimlerinin önünü görebilmesinde daha önemlisi, Türk ekonomisinin hedeflerine ulaşmasında, sizlerin yapıcı, yol gösterici politikalar üretmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bilhassa terörsüz Türkiye çabalarımızın menziline kazasız belasız ulaşmasında, sizlerin desteğin dayanışması, katkısı, kritik öneme sahip.

Türkiye 1984 yılından bugüne, 41 yıl boyunca bölücü terörün kanlı eylemlerine sahne oldu. Bu süre zarfında terörle mücadelede 10.000'den fazla güvenlik görevlimizi maalesef şehit verdik. Yine 41 yıl boyunca 50.000'den fazla insan hayatını kaybetti. Terörün Türkiye'ye doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon doları oluyor. Bugün burada şu hususu özellikle vurgulamak istiyorum. Terör sadece terör olarak kalmadı. Terör üzerinden maalesef değişik sektörler ortaya çıktı. Hani terör baronları diyoruz ya, işte terörün varlığından, terör eylemlerinden örgüt kadar başkaları da şahsi rant elde ettiler.

Silah tüccarları, zehir tacirleri, insan kaçakçıları, gençlerin mahfından beslenen ilegal yapılar terörün bölgesinde ve gölgesinde işlerini büyüttüler. Terör meselesi üzerinden siyasi istismar yapanlar oldu. Terör bataklığında kendi kirli fikirlerini, kirli emellerini yaymak isteyenler oldu. Türkiye dışarıdan şiddet eylemlerine maruz kalırken, içeride bunu fırsata çevirmeye çalışan işte o terör baronlarının da istismarına maruz kaldı. Geçmişte bu meselenin çözümü için biraz da merhum Özal döneminde çok cesur adımlar atıldı ama dışarıdan olduğu kadar içeriden yapılan sabotajlarla bu çözüm engellerdi. Türkiye gerçekten çok büyük bedeller öldü. Binlerce annenin yüreğine kor bir ateş düştü. Türk-Kürt kardeşliği çok ağır yaralar aldı. Biz de göreve geldiğimiz andan itibaren hem ülkemizin demokrasi açığını özellikle kapatmak hem de terör belasından ülkemizi ve Kürt kardeşlerimizi kurtarmak için hakikaten çok büyük emek verdik.

"BAYRAĞIMIZ RESMİ DİLİMİZ ASLA TARTIŞMA KONUSU DEĞİLDİR"

Cumhur İttifakı bitireceğine terör hiç bitmesin, devam etsin' diye yas tutanlar, ağıt yakanlar, ağlaşanlar var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir, kudretli bir devlettir, devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir. Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir. Kimsenin kaygısı olmasın Sayın Bahçeli ile birlikte ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Cumhuriyet'imizin temel niteliklerine dokunulmasına bu işin yaygarasını koparanlardan önce biz karşı çıkarız, biz itiraz ederiz.