Efkan Ala’dan A Haber’de Terörsüz Türkiye mesajı: Pazarlık söz konusu değil!

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

Efkan Ala'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Terörle mücadele önemli bir eşiğin aşıldığını belirten Ala, sürecin hızlı ilerlemesini önemsediklerini söyledi. Ala, mekanizmaların kurulduğunu ve işlediğini belirterek, "Büyük çözümler provokasyonlara açık olur" ,"Sınırlarımızı TSK her zaman koruyacak", "Herkes için gelecek vadeden bir sonuç" açıklamasında bulundu.

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