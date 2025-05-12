PKK'nın fesih kararı sonrası Irak'ta ekonomik hareketlilik: "Enerji kaynakları ciddi katkı sağlayacak"

40 yılı aşkın süredir Türkiye'nin en büyük sorunu olan terör, bugün tarihe karışıyor. PKK'nın 5-7 Mayıs'ta gerçekleştirdiği feshi kongresinin ardından kararını 12 Mayıs (bugün) açıklayarak örgütü fesh ettiğini ve kalıcı olarak silah bırakma kararı aldıklarını ilan etti. Açıklamanın ardından Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki vatandaşlar kararı sevinçle karşılayarak davul zurna eşliğinde kutlamalarını sürdürdü. Diğer yandan Diyarbakır anneleri evlat nöbetlerinin ardından sürece umutla yaklaştıklarını ifade etti. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir dönem başlarken terörden etkilenen bir diğer yer olan Irak'ta süreç nasıl karşılandı? Irak'ta vatandaşlar PKK'nın fesih kararına ilişkin ne düşünüyor? PKK'nın işgal ettiği Irak'ın kentlerinde göç bekleniyor mu?

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz PKK'nın fesih kararı sonrası Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşanan son gelişmeleri aktardı.

"GÜZEL BİR ATMOSFER VAR"

Türkiye Yüzyılı'nda 12 Mayıs günü Terörsüz Türkiye süreci başarılı bir şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde yaşayan vatandaşlarda sürece destek verdiğini söylüyor. Güzel bir atmosfer var. PKK'nın silahlarını bıraktıktan sonra da daha güzel bir havanın daha da hakim olacağını belirtebiliriz.

Irak'ın kuzeyinde yaşayan binlerce kişi Terörsüz Türkiye sürecini destekliyor ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunarak desteklerini dile getiriyor. Birebir burada vatandaşlarla temas halindeyiz. STK'lar, kanaat önderleri ve vatandaşlar bu süreçte desteklerini sürdürüyor.