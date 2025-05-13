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İstanbul'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.05.2025 07:26 Güncelleme: 13.05.2025 07:43
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İstanbul’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul Büyükçekmece'de sabah saatlerinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 07.18 sıralarında merkez üssü Büyükçekmece olan, yerin 6,84 kilometre derinliğinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

İstanbul’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.05.13 07:18:15 40.8472 28.4085 13.6 -.- 4.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.13 06:51:08 39.4415 25.6895 5.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.13 06:37:12 38.1852 38.5118 21.5 -.- 1.2 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2025.05.13 06:18:16 38.2172 38.0122 21.5 -.- 1.8 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.05.13 06:17:44 39.2612 28.9737 14.5 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.13 05:50:47 39.0348 29.7012 9.1 -.- 1.5 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2025.05.13 05:49:59 36.6048 25.6498 16.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.13 05:41:44 36.6638 25.4673 10.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.13 05:21:41 38.0925 26.9100 7.6 -.- 1.1 -.- KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR) İlksel
2025.05.13 05:04:42 35.9235 31.0427 9.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2025.05.13 05:02:15 37.7453 36.3477 5.0 -.- 2.3 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

İstanbul’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
2025.05.13 04:58:30 35.8902 31.0050 10.1 -.- 3.1 3.3 AKDENIZ İlksel
2025.05.13 04:54:53 36.9703 26.5015 7.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.13 04:42:19 40.8600 28.4268 4.7 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.13 04:39:33 37.9945 36.5477 5.0 -.- 2.1 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.13 04:30:06 40.8368 28.3100 4.9 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.13 03:07:23 35.1323 25.1988 5.7 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.05.13 02:47:50 35.7715 25.4908 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.13 02:44:35 37.3887 26.9555 10.4 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.13 02:44:19 38.0470 38.2020 12.3 -.- 1.5 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.05.13 02:30:10 36.6548 25.6607 16.9 -.- 4.8 4.8 EGE DENIZI İlksel

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