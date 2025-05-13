İstanbul'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul Büyükçekmece'de sabah saatlerinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 07.18 sıralarında merkez üssü Büyükçekmece olan, yerin 6,84 kilometre derinliğinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.05.13 07:18:15 40.8472 28.4085 13.6 -.- 4.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.13 06:51:08 39.4415 25.6895 5.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.13 06:37:12 38.1852 38.5118 21.5 -.- 1.2 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2025.05.13 06:18:16 38.2172 38.0122 21.5 -.- 1.8 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.05.13 06:17:44 39.2612 28.9737 14.5 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.13 05:50:47 39.0348 29.7012 9.1 -.- 1.5 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2025.05.13 05:49:59 36.6048 25.6498 16.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.13 05:41:44 36.6638 25.4673 10.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.13 05:21:41 38.0925 26.9100 7.6 -.- 1.1 -.- KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR) İlksel
2025.05.13 05:04:42 35.9235 31.0427 9.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2025.05.13 05:02:15 37.7453 36.3477 5.0 -.- 2.3 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.13 04:58:30 35.8902 31.0050 10.1 -.- 3.1 3.3 AKDENIZ İlksel
2025.05.13 04:54:53 36.9703 26.5015 7.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.13 04:42:19 40.8600 28.4268 4.7 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.13 04:39:33 37.9945 36.5477 5.0 -.- 2.1 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.13 04:30:06 40.8368 28.3100 4.9 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.13 03:07:23 35.1323 25.1988 5.7 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.05.13 02:47:50 35.7715 25.4908 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.13 02:44:35 37.3887 26.9555 10.4 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.13 02:44:19 38.0470 38.2020 12.3 -.- 1.5 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.05.13 02:30:10 36.6548 25.6607 16.9 -.- 4.8 4.8 EGE DENIZI İlksel
Ayrıntılar geliyor...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Balık Ayhan öldü mü, hastalığı neydi? Şarkıcı Ayhan Küçükboyacı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- CANLI HAVA DURUMU | Baharın soğuk yüzü bu sabah başladı! 25 ilde sarı alarm verildi: Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
- 19 Mayıs'ta okullar tatil mi? 19 Mayıs Pazartesi günü üniversitelerde ders işlenecek mi?
- Emekliye yeni ikramiye takvimi oluştu! Dilekçesini verene anında yatacak! Haziran itibarıyla...
- Sami Yusuf İstanbul konseri bilet fiyatları 2025 | Sami Yusuf Türkiye konseri ne zaman, nerede?
- Amasya'da okullar tatil mi? 12 Mayıs ilkokul, ortaokul, liselerde eğitime ara verilecek mi? Amasya Valiliği açıklama...
- Engelliler Haftası 2025: Ne zaman, hangi tarihlerde? Engelliler Haftası ile ilgili en anlamlı mesajlar
- Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı tercihleri belli oldu mu?
- 12 Mayıs neden hemşireler günü olarak kutlanır? Sevgiliye, eşe, anneye, kardeşe Hemşireler Günü mesajları
- ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURU EKRANI | MEB Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı atama başvurusu başladı mı, nereden yapılır?
- Feshetmek ne demek? Hukuki olarak ne anlama geliyor? TDK Türkçe sözlük
- Bayram öncesi 27.000 TL İLAVE PARA! SSK BAĞKUR 4A 4B 4C'li emekliye tek şartla ödenecek