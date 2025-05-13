İstanbul’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 07.18 sıralarında merkez üssü Büyükçekmece olan, yerin 6,84 kilometre derinliğinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.