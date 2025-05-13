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Boğaziçi Üniversitesi'nde provokasyon! Göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı | 97 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 13.05.2025 23:28 Güncelleme: 14.05.2025 00:33
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Boğaziçi Üniversitesi’nde provokasyon! Göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı | 97 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi'nde konferansa konuşmacı olarak katılan Nurettin Yıldız'ı protesto etmek isteyen bir grup provokatör Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı. Saldırıda 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı. 97 kişinin gözaltına alındığı olayda şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansı protesto eden grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı. Saldırıda 13 emniyet mensubu yaralandı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE PROVOKASYON!

YÜRÜYÜŞ ADI ALTINDA PROVOKASYON

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa Nurettin Yıldız konuşmacı olarak katıldı. Konferans öncesi Yıldız'a yönelik tepki yürüyüşü düzenlenirken, polis ekipleri de kampüste güvenlik önlemi aldı.

Fotoğraf- İHAFotoğraf- İHA

FAALİYETLERİ ENGELLEMEK İSTEYİP POLİSE SALDIRDILAR!

Saat 20.45 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsünde içerisinde toplanan grup, öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek istedi. Polis ekipleri gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Uyarıları dikkate almayan grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı.

POLİSE SALDIRI: 13 EMNİYET MENSUBU YARALANDI

Saldırıda 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı. Olaylar sırasında 39'u kadın toplam 97 gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

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Boğaziçi Üniversitesi’nde provokasyon! Göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı | 97 gözaltı Boğaziçi Üniversitesi’nde provokasyon! Göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı | 97 gözaltı Boğaziçi Üniversitesi’nde provokasyon! Göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı | 97 gözaltı
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