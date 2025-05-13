Boğaziçi Üniversitesi'nde provokasyon! Göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı | 97 gözaltı
Boğaziçi Üniversitesi'nde konferansa konuşmacı olarak katılan Nurettin Yıldız'ı protesto etmek isteyen bir grup provokatör Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı. Saldırıda 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı. 97 kişinin gözaltına alındığı olayda şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansı protesto eden grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı. Saldırıda 13 emniyet mensubu yaralandı.
YÜRÜYÜŞ ADI ALTINDA PROVOKASYON
Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa Nurettin Yıldız konuşmacı olarak katıldı. Konferans öncesi Yıldız'a yönelik tepki yürüyüşü düzenlenirken, polis ekipleri de kampüste güvenlik önlemi aldı.
FAALİYETLERİ ENGELLEMEK İSTEYİP POLİSE SALDIRDILAR!
Saat 20.45 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsünde içerisinde toplanan grup, öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek istedi. Polis ekipleri gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Uyarıları dikkate almayan grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı.
POLİSE SALDIRI: 13 EMNİYET MENSUBU YARALANDI
Saldırıda 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı. Olaylar sırasında 39'u kadın toplam 97 gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.
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