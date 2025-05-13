14 Mayıs 2025, Çarşamba
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Boğaziçi Üniversitesi'nde provokasyon! Göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı
Boğaziçi Üniversitesi'nde konferansa konuşmacı olarak katılan Nurettin Yıldız'ı protesto etmek isteyen bir grup provokatör Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı. Saldırıda 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı. 97 kişinin gözaltına alındığı olayda şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.