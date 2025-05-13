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Boğaziçi Üniversitesi’nde provokasyon! Göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde provokasyon! Göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.05.2025 23:39
Boğaziçi Üniversitesi'nde konferansa konuşmacı olarak katılan Nurettin Yıldız'ı protesto etmek isteyen bir grup provokatör Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı. Saldırıda 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı. 97 kişinin gözaltına alındığı olayda şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Boğaziçi Üniversitesi’nde provokasyon! Göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı
Boğaziçi Üniversitesi’nde provokasyon!
Boğaziçi Üniversitesi'nde provokasyon!
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