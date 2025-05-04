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Türkiye'nin konuştuğu görüşmede ne konuşuldu? Bekir Bozdağ A Haber'de açıkladı: Erdoğan'ın çocuk sorusuna Önder'in cevabı gülümsetti

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Giriş: 04.05.2025 00:37 Güncelleme: 04.05.2025 02:02
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Türkiye’nin konuştuğu görüşmede ne konuşuldu? Bekir Bozdağ A Haber’de açıkladı: Erdoğan’ın çocuk sorusuna Önder’in cevabı gülümsetti

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da geçirdiği aort damarının yırtılması ve kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve 18 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetmişti. Bugün hayatını kaybeden Önder'in vefat haberi başta siyaset ve sanat camiası olmak üzere kamuoyunda derin üzüntüyle karşılandı. TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Satır Arası programına uzaktan bağlantı ile katılarak, Terörsüz Türkiye sürecinde Başkan Erdoğan ve Sırrı Süreyya Önder'in iftar programında yansıyan ayaküstü konuşmasının detaylarını anlattı. Bozdağ 'O anlarda iki farklı diyalog konuşuldu ve o sohbetlerde gülümseten anlar yaşandı' diyerek yaşananları anlattı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da İstanbul'daki evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Aort damarında yırtılma ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen Önder, geçirdiği ameliyatlar sonucunda 18 gündür tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Siyaset ve sinema sektöründe güler yüzü ile anılan Sırrı Süreyya Önder'in ölüm haberi kamuoyunda geniş yankı uyandırırdı.

ERDOĞAN-ÖNDER'İN ayaküstü SOHBETİNDE NE KONUŞULDU? BEKİR BOZDAĞ A HABER'DE ANLATTI


TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder'in ölüm haberi sonrası A Haber ekranlarında Tahir İnan'ın sunduğu Satır Arası programına konuk olarak Önder ile yaşadıkları anıların yanı sıra Terörsüz Türkiye sürecinde gündemde oldukça konuşulan Başkan Erdoğan ve Önder'in iftar programındaki ayaküstü sohbetinde yaşananları anlattı.

Başkan Erdoğan ve Sırrı Süreyya Önder'in TBMM'de düzenlenen iftar programındaki sohbeti (ahaber.com.tr) Başkan Erdoğan ve Sırrı Süreyya Önder'in TBMM'de düzenlenen iftar programındaki sohbeti (ahaber.com.tr)

Ramazan ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen Milletvekilleri ile İftar programında DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşarak ayaküstü sohbet etmişti. O görüşme Türkiye gündeminde oldukça konuşulmuştu. O kısa görüşmede Başkan Erdoğan Önder'e DEM Parti'yi Terörsüz Türkiye süreciyle görüşmek üzere önümüzdeki hafta randevu vereceğini ifade etmişti.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Başkan Erdoğan ve Önder'in ayaküstü sohbetini Gazeteci Güngör Yavuzaslan'ın görüşmede neler yaşandığını sorması üzerine Bekir Bozdağ kameraya yansıyan görüntüleri ilk kez A Haber ekranlarında anlattı. Bozdağ, "O anlarda iki farklı diyalog konuşuldu ve o sohbetlerde gülümseten anlar yaşandı" diyerek yaşananları anlattı.

A Haber- Ekran Görüntüsü A Haber- Ekran Görüntüsü

"HAPİS YATMAKTAN FIRSAT OLMADI"

"Sırrı Süreyya Önder rahmetli olunca manevi şahsiyetine sığınarak o anektodu ifade etmek isterim" diyerek söze başlayan Bekir Bozdağ Başkan Recep Tayyip Erdoğan iftar programında gelirken herkesle tokalaştığını, hal hatır sorarak çocuk durumunu sorduğunu ve aynı soruyu Sırrı Süreyya Önder'e de yönelttiğini belirtti. Aralarında geçen sohbette Önder'in cevabı üzerine gülümseten diyaloğun oluştuğunu belirtti. Bozdağ "Cumhurbaşkanımız Sırrı Süreyya Önder'e kaç çocuğunuz var? diye sordu. Sırrı Süreyya Önder ise 1 evladım var dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız o anlarda 'Yakıştı mı sana, neden 1 tane çocuğun var' demesi üzerine Önder 'Hapis yatmaktan çocuk yapmaya fırsat bulamadık' dedi ve orada büyük bir kahkaha oldu."

A Haber- Ekran Görüntüsü A Haber- Ekran Görüntüsü

Daha sonra iftardan sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Sırrı Bey'e Ramazan Bayramı'ndan sonra randevu vereceğini ifade etti. O anlarda bir başka gülümseten diyalog daha gerçekleşti.

A Haber- Ekran Görüntüsü A Haber- Ekran Görüntüsü

AKBAŞOĞLU SORUSUNUN ARDINDAN GÜLÜŞME OLDU

Bozdağ, Erdoğan ve Önder'in görüşmesi sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun da bulunduğunu ve Sırrı Süreyya Önder'in Akbaşoğlu ile takıldığını ifade ederek o anlarda yaşanan kısa bir anı daha anlattı. "Önder Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a Muhammed Emin Akbaşoğlu'nu görevden alacakmışsınız? Doğru mudur? diye sordu. O anlarda Cumhurbaşkanımız Akbaşoğlu'na baktı ve orada gülüşme oldu." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ (A Haber- Ekran Görüntüsü) TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ (A Haber- Ekran Görüntüsü)

"ÇOK MUTLUYDU"

Her iki diyalogların ardından Ramazan Bayramı'ndan sonra yapılan görüşmelere değinen Bekir Bozdağ "Görüşme sonrası Sırrı Süreyya Önder çok mutlu oldu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu bir şekilde sona ereceğini biliyorum" dediğini ifade etti.

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