Türkiye’nin konuştuğu görüşmede ne konuşuldu? Bekir Bozdağ A Haber’de açıkladı: Erdoğan’ın çocuk sorusuna Önder’in cevabı gülümsetti

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"HAPİS YATMAKTAN FIRSAT OLMADI"

"Sırrı Süreyya Önder rahmetli olunca manevi şahsiyetine sığınarak o anektodu ifade etmek isterim" diyerek söze başlayan Bekir Bozdağ Başkan Recep Tayyip Erdoğan iftar programında gelirken herkesle tokalaştığını, hal hatır sorarak çocuk durumunu sorduğunu ve aynı soruyu Sırrı Süreyya Önder'e de yönelttiğini belirtti. Aralarında geçen sohbette Önder'in cevabı üzerine gülümseten diyaloğun oluştuğunu belirtti. Bozdağ "Cumhurbaşkanımız Sırrı Süreyya Önder'e kaç çocuğunuz var? diye sordu. Sırrı Süreyya Önder ise 1 evladım var dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız o anlarda 'Yakıştı mı sana, neden 1 tane çocuğun var' demesi üzerine Önder 'Hapis yatmaktan çocuk yapmaya fırsat bulamadık' dedi ve orada büyük bir kahkaha oldu."